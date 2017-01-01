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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Çocuk mahkumların koğuş duvarlarına "hayaller" çizildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 20:59

DÜZCE (AA) - Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan "Bana Gökyüzünü Anlat" projesi kapsamında ceza evinde kalan çocukların koğuşlarının duvarlarına, çocukların hayal ettikleri çizildi.

Denetimli Serbestlik Tedbiri altındaki yükümlülere yönelik yapılan proje kapsamında Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşlarının duvarlarına, çocukların hayal ettikleri futbol sahası ve kale, ağaç, gökyüzü, kuş, deniz feneri ve tekne resimleri yağlı boya kullanılarak yapıldı.

Türk Kızılayı Düzce Şubesi'nin de desteğiyle ve yaklaşık bir ayda tamamlanan projede, çocuk mahkumlar da çalışmaya katılarak çizim yaptı.

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