Eğitim Şehrine Destek Projesi

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KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Kuveyt Yardım Kuruluşu International Islamic Charity Organization (IICO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile Kuveyt Emiri Danışmanı Abdullah Matuk, İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

Matuk, Pakistan'ın Haripur kentinde inşası devam eden "eğitim şehri"ne destek amacıyla Yıldırım ile bir milyon 700 bin dolar tutarındaki iş birliği protokolünü imzaladı.

Törende konuşan Yıldırım, bölgede şimdiye kadar birçok projeye imza attıklarını belirterek, imzalanan protokolle bundan sonraki süreçte de hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Matuk da protokolün yurt, okul, meslek edindirme kursları, derin su kuyusu, fırın, klinik ve güneş enerjisi sistemini kapsadığını anlattı.

İmza töreninin ardından Yıldırım, heyettekilere koordinasyon merkezinde faaliyet gösteren fırın ve aşevini gezdirdi.

Programa Kilis Valisi İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Elzevavi, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve ilgililer katıldı.