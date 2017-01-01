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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 22:06
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Gençlik yürüyüşü" düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen etkinlik için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, yaklaşık 200 metre uzunluğunda Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve "Egemenlik ulusundur" yazılı pankart açarak, meşaleler ile Fevzi Çakmak ve İstasyon caddelerinden gar binası önüne kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, gar binası önünde yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kentte coşkuyla kullandığını söyledi.

Kesimoğlu, Kırklareli'nin değerlerine sahip çıktığını ifade etti.

Etkinlik, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunmasıyla sona erdi.

Yürüyüşe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Kesimoğlu, CHP Kırklareli İl Başkanı Ünal Başkur ile vatandaşlar katıldı.


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