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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Adana'daki silahlı saldırı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 23:52

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli ile zanlıların yakınlarına ait 3 iş yerine silahla ateş açtıkları ileri sürülen 6 kişi adliyeye sevk edildi, şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 14 zanlı, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Saldırıyı azmettirdiği ileri sürülen M.A, sağlık kontrolünün ardından gazetecilere, "Ben kimseye avantadan para vermem. Ben büyük bir iş adamıyım, Türkiye'de ticaret yapan bir insanım." dedi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında M.A'nın da bulunduğu 4'ü tutuklandı, 4'ü hakkında ev hapsi kararı verildi, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde 17 Nisan'da seyir halindeki otomobile tabanca ve kalaşnikofla ateş açılması sonucu Müslüm Üzer (56) hayatını kaybetmiş, oğlu Orhan (32) ve yeğeni Hüseyin Üzer (18) yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin yakınlarına ait 3 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmiş, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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