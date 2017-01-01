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Kulp'taki terör operasyonu

23 Nisan 2017 Pazar, 00:44

HATAY (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Mehmet Özal'ın (26) babaevinde yas var.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki evlerinde, oğullarının acı haberini alan anne Rukiye ve baba Yılmaz Özal'ı, akrabaları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Fenalaşan yakınlarına sağlık ekipleri müdahale ederken, şehidin babaevine ve sokağa Türk Bayrakları asıldı.

Yaklaşık 1 yıl önce mesleğe girdiği öğrenilen ve bekar olan Özal'ın 4 kardeşten biri olduğu belirtildi.

Öte yandan, Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy da şehidin evine gelerek, ailesine taziye dileklerini iletti.

Kulp kırsalında faaliyet yürüten PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 askerden biri olan Özal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.



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