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Kız öğrencilerden duygulandıran kahramanlık şiirleri

23 Nisan 2017 Pazar, 10:44

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir okulda eğitim gören 5 kız öğrencinin, tarih kitaplarından etkilenerek yazdıkları kahramanlık şiirleri duygulandırıyor.

Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu'nda 22 kişilik sınıfın 5 kız öğrencisi, öğretmenlerinin verdiği kelimeleri kullanarak öykü ve şiir yazmaya başladı. Bir süre sonra her alanda şiir yazan öğrenciler, okudukları tarih kitaplarında vatanın kurtarılışının zorlu hikayesinden etkilenerek, kahramanlık şiirlerine yöneldi.

Beş kız öğrencinin asker, polis, vatan, Atatürk ve cumhuriyet başta olmak üzere farklı konular üzerine yazdığı şiirler, kitaplaştırıldı. Öğrencilerden 10 yaşındaki Arife Tokuçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk, cumhuriyet ve askerlerin kahramanlıkları üzerine şiirler yazdığını söyledi.

- "Tarih kitaplarından esinleniyorum"

23 Nisan ile ilgili de bir şiir yazdığını anlatan Tokuçoğlu, "Savaşsız bir dünya olması için herkesin çocuk bayramı olması için şiir yazdım. Bütün dünya çocuklarının bayramı olsun istiyorum. Tarih kitaplarını okurken çok etkileniyorum ve onlardan esinlenerek şiir yazıyordum. Şiir yazarken bazen duygulanıyorum." dedi.

Beril Tamyiğit de sınıfta beş kız öğrenci olarak sürekli şiir yazdıklarını, mandolin çaldıklarını anlattı. Eylül İrem Yıldız ise önce öykü yazdıklarını, daha sonra vatan, kahramanlık, öğretmen ve okullarla ilgili şiirler yazmaya başladığını belirtti.

Vatanla ilgili şiir yazarken askerlerin yaptığı fedakarlıkları anlattığını ifade eden Tamyiğit, "Vatanımız için böyle çarpıştılar, böyle kazandılar diye yazıyorum. Biz de onlar gibi olmalıyız diye sözcükler kullanıyorum. Ünlü bir şair olmak istiyorum. Askerlerimizin yaptığı fedakarlıkları tüm çocukların tüm dünyanın duymasını istiyorum." diye konuştu.

Merve Kızıl da bir yıl önce şiir yazmaya başladığını ve şiirlerini kitap haline getirdiklerini söyledi. "Vatan şiiri yazdım. Çünkü vatanımı çok seviyorum. 23 Nisan olduğu için de mutluyum." diyen Kızıl, şiir yazarken kendisinin de duygulandığını anlattı.

Elif Sena İnce, öğretmenlerinin yazmaya teşvik ettiğini, şiir yazmanın ayrı bir duygu olduğunu belirtti. Özel günler için şiirler yazdığını belirten İnce, "Evde bazen şiir yazıyorum. Boş zamanlarımı şiir yazarak geçiriyorum. Hep daha güzel şiirler yazmak istiyorum." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Azize Mimaroğlu da 29 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, aydın bireyler yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

23 Nisan'ın özel gün olduğuna dikkati çeken Mimaroğlu, "Çocuk, sevgi ve emek demektir. Çocuklarımın şiirlerini okurken duygulanıyorum. Gözyaşlarına boğuluyorum." diye konuştu.

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