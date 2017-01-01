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ADANA (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana ve Hatay'da törenlerle kutlanırken, Mersin ve Osmaniye'deki etkinlikler olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Adana'da ilk tören, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstasyon Meydanı'nda devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın konuşmasının ardından halk oyunları, jimnastik ve mehter gösterileri gerçekleştirildi. Tören, Adana Garnizon Komutanlığı bandosunun konseriyle sona erdi.

- Hatay

Hatay'daki törenler, Antakya Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Antakya Spor Salonunda devam eden etkinliklerde, öğrenciler şiirler okudu ve gösteriler sundu.

Hatay Valisi Erdal Ata da makamını Şeyhoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf Ersöz'e bıraktı.

Ata, burada yaptığı konuşmada, bugünün çocuklarının büyüdüğünde bu makamlarda olacağını belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarına kutlu olmasını diledi.

Ata ayrıca, yerine geçen 4. sınıf öğrencisi Yusuf Ersöz'e Hatay Valisi olarak yapmak istediklerini sordu.

Yusuf Ersöz de vali koltuğuna oturmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kendisine ve dünya çocuklarına bugünü armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür eden Ersöz, "Birileri ülkemde ve dünyada barışı bozmak istemektedir. Örneğin 15 Temmuz ve Suriye. Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesinden hareketle bu bayramın dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum." dedi.

- Osmaniye

Osmaniye'de yapılacak törenlerin, dün geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve kötü hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle törenlerin ertelendiği, ne zaman yapılacağının ise daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Kutlama programı kapsamında sadece Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Mersin

Mersin'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kentte fırtına beklendiği uyarısı doğrultusunda dün Valilikçe ertelendiğinin duyurulması nedeniyle bugün sadece Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Alanı'ndaki törenlere Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve protokol üyeleri katıldı.

Koca'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma sırasında da fırtınanın etkili oldu.