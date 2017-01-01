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Fındık bahçesinde çalışırken "saklı" şelaleyi keşfetti

23 Nisan 2017 Pazar, 11:07
Fındık bahçesinde çalışırken "saklı" şelaleyi keşfetti

DÜZCE (AA) - Düzce'de fındık bahçesi sahibi Ceyhun Ustabaş, çalışırken keşfettiği 4 basamaklı şelaleyi turizme kazandırmak istiyor.

Akçakoca'nın Hemşin köyündeki bahçesinde fındık altı temizleyen Ceyhun Ustabaş, duyduğu suyun sesini takip ederek, doğal yollarla oluşmuş 4 basamaklı şelale ile karşılaştı.

Ustabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki fındık bahçesinin arasında oluşan şelaleyi yeni keşfettiklerini söyledi.

Fındık bahçesinin kendisine babasından miras kaldığını anlatan Ustabaş, şöyle konuştu:

"Daha önce böyle bir güzelliğin, böyle bir şelalenin burada olduğunu bilmiyordum. Yeni keşfettim. 4 basamaktan oluşan şelalede, bu mevsime göre gayet güzel su akıyor. Şelalenin oluşumundan kış aylarında daha fazla su aktığı belli oluyor. Kayaların üst tarafları da yosun tutmuş durumda."

Şelaleyi turizme kazandırmak istediklerini aktaran Ustabaş, "Eğer şelaleyi turizme kazandırmak isteyenler olursa fındık bahçelerimizden yol hizmeti verebiliriz. Turizm açısından insanların burayı görmesini istiyoruz, herhangi bir beklentimiz yok. Şelale kenarında fındık bahçesi olan biri olarak her türlü desteğin sözünü veriyorum." diye konuştu.

Konu hakkında bilgi veren Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak de Düzce'nin doğal güzellikler açısından önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bölge doğa turizmi açısından çok zengin. Keşfedilecek bir çok saklı güzelliğimiz mevcut. Bu şelale için bir çalışma yapılacak. Güzeldere, Samandere ve Aktaş gibi Türkiye çapında ün yapmış şelalelere sahibiz. Turizm şirketlerimizin bölgeye tur için yoğun talebi var. Deniz turizmi ile ilgili Akçakoca'ya böyle bir şelalenin kazandırılması için inceleme ve çalışma yapacağız."

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