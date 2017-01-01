Kent müzesinin "küçük rehberleri" işbaşında

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 2 ay eğitim alan ortaokul öğrencileri, cezaevinden dönüştürülen kent müzesinde yerli ve yabancı ziyaretçilere rehberlik yapacak.

Kadirli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle hazırlanan "Küçük Rehber Projesi" kapsamında 2 ay eğitim gören 20 öğrenci, düzenlenen törenle Kaymakam Tamer Orhan ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın elinden sertifikalarını aldı.

Öğrenciler, müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, yörenin kültürel ve folklorik özelliklerini, sosyal ve ekonomik yaşantıya dair ögeleri, Çukurovalı ünlü sanatçıların balmumu heykellerini, özel eşyalarını ve eserlerini anlatacak.

Müze sorumlusu Cevahir Zararsız, yaptığı açıklamada, çocukların 23 Nisan'da aldıkları sertifikayla geleceğin büyük rehberleri olacaklarına inandığını söyledi.

Amaçlarının çocuklara müze kültürünü ve sevgisini aşılamak olduğunu ifade eden Zararsız, "Öğrencilere müzeyi sevdirmek ve geleceğe aktarmak adına cezaevinden dönüştürülen kent müzesinde bu projeyi başlattık. Amacımız, öğrencilerimizin Kadirli'nin tarihini, kültürünü ve sosyal yaşamını daha yakından tanımalarını sağlamak. Artık bundan sonra kent müzemize gelen ziyaretçilere küçük rehberler yardımcı olacak. Başarılar diliyorum." dedi.



Ortaokul öğrencisi Ayşe Rümeysa Gerekli, aldığı eğitim sayesinde bölgedeki eski yaşamı ve yakın tarihteki olayları yaşıtlarına ve büyüklerine en güzel şekilde anlatacağını söyledi.

Ortaokul öğrencisi Bekir Kağan Çevlik de müzede rehber olduğu için gurur duyduğunu belirterek, "Müzeye gelen ziyaretçilere, yakın tarihte bölgemizde yaşayan önemli insanları ve atalarımızın zor şartlardaki yaşamlarını anlatacağım. Çok değerli olan kent müzemizi yapacağımız rehberlik hizmeti ile herkese sevdireceğiz." diye konuştu.

