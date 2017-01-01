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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta cenaze dönüşündeki kaza

23 Nisan 2017 Pazar, 11:42

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Aygül Afacan'ın hamile olduğu öğrenildi.

Afacan'ın, amcası Şaban Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin İstanbul'dan cenaze için Zonguldak'a geldiğini belirterek, "Hepsi benim akrabam olurdu. Kazayı telefon geldiğinde öğrendim." dedi.

Kazadan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Uslu, "Hepsi Mustafa amcanın cenazesi için gelmişti. Babası Aygül'e, 'Kızım gelme çocuklarının başında dur" demiş. Aygül'de, Baba geleceğim. Bir daha görüşemeyiz' diye söylemiş. Kendisi hamileydi. Acımız büyük. İki çocuğu vardı. Cenazede yaşamını yitirenler bayramlarda köye gelip giderlerdi." diye konuştu.

Kazada yaşamını yitiren Naciye Aydın'ın yeğeni Hasan Akkanat da midibüstekilerin cenaze törenine geldiğini anımsatarak, "Çok üzgünüz. Teyzemi kaybettim. Kazanın olduğun yoldan geçen işçilerin haber vermesiyle öğrendim. Olay yerine gidenlerin anlattıklarına göre, sessizlik varmış. Cenazeler buradan hepsi beraber Esenköy köyüne getirilecek." şeklinde konuştu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin bulunduğu Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüsün yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilmesi sonucu, Bilal, İsmail, Rabiye, Zekiye ve Naciye Aydın, Mustafa Uludağ, Kadriye, Şaban ve Şevket Turhan ile Aygül Afacan hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Midibüse çarparak şarampole devrilmesine neden olduğu iddia edilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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