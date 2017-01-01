23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Savaşın çocuklarına 23 Nisan hediyesi

23 Nisan 2017 Pazar, 12:03
Savaşın çocuklarına 23 Nisan hediyesi

KİLİS (AA) - Türk Kızılayı Kilis Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Halep'in Azez ilçesi ve kırsalında yaşam mücadelesi veren çocukları ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Kızılay Kilis Şube Başkanı Faruk Erdinç, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocukları için armağan edilmiş bir resmi bayram olduğunu belirtti.

Erdinç, barışın umudunu hayallerinden hiç çıkarmayan ve silahların susacağı günleri hasretle bekleyen Suriyeli çocukların bu günlerinde yanlarında olmak istediklerini ifade etti.

Suriye'de barış ve huzurun özlemiyle yaşam mücadelesi veren çocukların tebessümüne ortak olmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Erdinç, bu kapsamda bağışçıların destekleriyle, gönüllülerce hazırlanan çeşitli hediye paketlerini onlara ulaştırdıklarını bildirdi.

Erdinç, savaşın acılarını ve çaresizliğini minik bedenlerinde derme çatma çadırlarda yarı aç yarı tok, ayakları çıplak vaziyette taşıyan Suriyeli çocukların seslerini tüm dünyanın duymasını ve bu soruna bir son verilmesini temenni ettiklerini kaydetti.

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