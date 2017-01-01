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Türkiye'yi, Anadolu'ya özgü danslarla dünyaya tanıttılar

23 Nisan 2017 Pazar, 12:15

TEKİRDAĞ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, yurt dışında sahnelediği Anadolu danslarıyla Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun koreografı Alper Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada Anadolu Ateşi'nin 1999 yılında kurulduğunu söyledi.

Topluluğun kuruluşundan bu yana çok önemli işlere imza attığını belirten Aksoy, gösterileriyle 40 milyona yakın seyirciye ulaştıklarını vurguladı.

Dünyanın birçok ülkesinde defalarca oyunlarını sahnelediklerini aktaran Aksoy, şunları söyledi :

"Topluluğumuzda yaklaşık 400 kişilik dans ekibi var. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Avrupa, Asya, Afrika gibi tüm kıtalarda gösterimiz oldu. Yeni Zelanda, Şili, Karayip Adaları, Meksika, Kanada, Libya, Cezayir, Fas, Tunus, Mısır, Almanya, Hollanda, İspanya, Rusya, Amerika, Çin gibi birçok ülkeye de gittik. Gösterinin alkış alan bölümleri dünyanın her yerinde aynı reaksiyonu alıyor çünkü biz muhteşem kültürümüzü, binlerce yıllık yaşadığımız topraklarda var olan o muhteşem kültürü, günün çağdaş imkanlarından faydalanarak dünya seyircisine sunmaya çalışıyoruz. Bu da seyirciye yerel lezzetler veriyor."

- "Seyirciler Türkiye'ye gelmek istiyor"

Aksoy, her ülkede coşku içerisinde, beğenilerek izlendiklerini ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu ifade etti.

Dansları izleyen seyircinin Türkiye'ye gelmek istediğini belirten Aksoy, şunları kaydetti :

"Seyirciler bizle yaptıkları sohbetlerde ülkemizi daha iyi tanımak istediklerini ve çok etkilendiklerini belirterek ülkemize gelmek istiyorlar. Anadolu Ateşi kültürümüzü bütün dünyada elinden geldiğince tanıtmaya çalışıyor. Oyunlarımızdan Aspendos Efsanesi, İpek Yolu, Troya gibi hikayelerimiz var. Zeybek, halay, horon, teke, Trakya, Kafkas gibi bütün kültürümüzü ve danslarımızı kullanarak bu hikayeleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu toprakların anlatmak istediği pek çok hikaye var. Onları da bu dansları yaparken anlatmaya çalışıyoruz. Şu an üç oyunumuz sahnelerde Aspendos Efsanesi İpek Yolu, Troya ve Anadolu Ateşi. Biz Mustafa Erdoğan liderliğinde elimizden geldiğince kendi yağımızda kavrularak hem Türkiye hem de yurt dışında ülkemizin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz."

Türkiye için yaptıkları tüm girişimlerde yalnız olmak istemediklerini anlatan Aksoy, destek beklediklerini kaydetti.

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