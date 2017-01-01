23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'deki yangınlarda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

23 Nisan 2017 Pazar, 12:21

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ve Çivril ilçelerinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de Yılmaz Karakuzu'ya (81) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada yangını fark eden Karakuzu'nun torunu Özgür Güler (19) dışarı çıkamayan dedesini kurtarmak için bir kısmı yanmış merdiveni kullanmaya çalıştı. Bu sırada merdivenin yıkılması nedeniyle yere düşen Güler yaralandı. Güler, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında hayatını kaybettiği belirlenen Karakuzu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

- İşçilerin kaldığı konteynerde yangın

Çivril'in Menteş Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) şantiyesinde, Büyük Menderes Nehri'ndeki kanal ve pompalarda bakım çalışması yapan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İlk müdahaleyi işçilerin yaptığı yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konteynerde kalan işçilerden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, alevlerden kurtulmayı başaramayan Ali Akbalık (40) yaşamını yitirdi.

Dumandan etkilenerek Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının işçilerin ısınmak için kullandıkları sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER
Denizli'de 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL

DENİZLİ'DE 23 NİSAN ULUSAL VE EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI
Büyükşehir çocukları ilk defa tiyatro ile tanıştırdı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ÇOCUKLARI İLK DEFA TİYATRO İLE TANIŞTIRDI
Denizli'nin 3 mahallesinde planlı su kesintisi
YEREL

DENİZLİ'NİN 3 MAHALLESİNDE PLANLI SU KESİNTİSİ
Denizli'de muhtelif mahallelerde su kesintisi
YEREL

DENİZLİ'DE MUHTELİF MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ
Pamukkale'de 5'inci futbol turnuvası başladı
YEREL

PAMUKKALE'DE 5'İNCİ FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı makamını sembolik olarak çocuklara teslim etti
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI MAKAMINI SEMBOLİK OLARAK ÇOCUKLARA TESLİM ETTİ
Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davası
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASI DAVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN

 1
  • 2 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 3 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!