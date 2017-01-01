Kulp'taki terör operasyonu

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ADANA (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Mehmet Özal'ın (26) cenazesi Adana'ya getirildi.

Askeri uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehit Özal'ın cenazesini, ailesi ve yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, bazı kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Şehidin, uçaktan tören mangasınca alınan Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



Şehit Özal'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderildi.

Kulp kırsalında faaliyet yürüten PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 askerden biri olan Mehmet Özal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

