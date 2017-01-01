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KAYSERİ (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Niğde'de törenlerle kutlandı.

Kayseri'deki tören, hava muhalefeti nedeniyle Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı.

Törende öğrencilerin sergilediği yöresel halk oyunları gösterisi ile anaokulu çocuklarının hazırladığı gösteriler beğeni topladı.

Törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Kırıkkale

Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk törende, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra kutlamalar kapsamında Şehitler Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Simgenur Ünsal, valilik makamına oturdu. Temsili vali, yaptığı açıklamada, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı unsuru bir arada taşıyan milli bir bayramı kutladıklarını söyledi.

Ünsal, bu güzel günde kadın bir vali olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Kırıkkale'de bir şehidimiz var. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum." dedi.

Ünsal, daha sonra Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu arayarak, şehit cenazesi için alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, konuşma yaptı.

Bir kolu olmayan Lal Saran Anaokulu öğrencisi Ahmet Enes, Vali Haktankaçmaz'a Türk bayrağı hediye etti.

Vali Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile öğrenciler ve vatandaşların katıldığı tören, şiirlerin okunması ve çeşitli gösterilerle sona erdi.

- Yozgat

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yozgat’ta da düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam etti.

Burada İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Erdoğan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okumasından sonra Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanan olayları canlandırdı.

Program halk oyunu ekibinin gösterisiyle son buldu.

Törene Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Başkök, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Sivas

Sivas'ta düzenlenen törende ilk olarak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Kongre İlkokulu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Tan, cumhuriyetin ideallerini gerçekleştirecek yeni nesilleri yetiştirmenin en büyük görevleri olduğunu belirtti.

Daha sonra programda öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Ana sınıfı ve 2. sınıf öğrencilerinin gösterilerinin ardından "bayrak gösterisi" ve "ağa ile çoban" skeci sunuldu.

Yabancı öğrencilerin kendi dillerinde şiir de okudukları program, türkü dinletisi ve 23 Nisan oratoryosuyla son buldu.

- Kırşehir

Kırşehir'de Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencisi Enes Demir, valilik makamına oturdu. Temsili vali yaptığı açıklamada, Kırşehir'de ve dünyadaki tüm çocukların bu anlamlı gününü kutladığını belirterek, savaşların bitmesini ve dünyaya barışın egemen olmasını diledi.

Demir, Kırşehir Belediyesini arayarak yetkililerden, mahallelere park yapılmasını isteyerek, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sırrı Kardeş İlkokulunda tören düzenlendi. Törende, günün anlam ve önemini belirten şiir ve kompozisyonlar okundu, öğrenciler halk oyunu gösterisi ve türkü dinletisi sundu.

Okuldaki törene Vali Necati Şentürk, Kırşehir Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve öğrenciler katıldı.

- Niğde

Valilik önündeki ilk törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra 5 Şubat Kapalı Spor Salonunda kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programa Vali Ertan Peynircioğlu, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve vatandaşların katıldığı tören, şiirlerin okunması, halk oyunu ve dans gösterisiyle son buldu.