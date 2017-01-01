23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Tatar öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı

23 Nisan 2017 Pazar, 13:29

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesinin ev sahipliğinde "Miras, Çocuklar ve Turizm" temasıyla gerçekleştirilen 8. Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri Konferansı üçüncü gününde de devam etti.

Konferans etkinlikleri kapsamında Tataristan'dan Safranbolu'ya gelen öğrenciler, Safranbolu Spor Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katıldı.

Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak ve Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Mesut İnan, Avrasya Dünya Miras Şehirleri temsilcileri ve diğer protokol üyelerinin de hazır bulunduğu etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bolgar, Alabuga, Kazan ve Voronezh şehirlerindeki çeşitli okullarda eğitim alan Tatar öğrenciler, ülkelerine ait yöresel halk oyunları gösterilerini sundu.

Türk öğrencilerin de şiir okuduğu etkinlik, Safranbolu'ya ait halk oyunları gösterisi ile son buldu.

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