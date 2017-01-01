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Karabük'te kar yağışı

23 Nisan 2017 Pazar, 13:34

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Karabük-Bartın karayolunun Ahmetusta Geçidinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları 153'üncü Şube Şefliği ekipleri, sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düştüğü 1030 rakımlı geçitte tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle Karabük-Bartın arası seyahat eden bazı sürücüler yolda durarak fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar da 1030 rakımlı geçitte fotoğraf çektirmeye geldi.

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