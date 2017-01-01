Trabzon'da şiddetli rüzgar

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgarda bazı evlerin çatıları uçtu, Çayırbaşı Mahallesi Topal Sokak'taki bazı ağaçlar devrildi.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alandan yuvarlanan kaya parçası önce bir eve çarptı, ardından evin önündeki Hasan Topal (71) ile Hakkı Karakaş'a (57) isabet etti.

Topal, olay yerinde hayatını kaybetti, hafif yaralanan Karakaş'a ise müdahale edildi.

Topal'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma, belediye ve AFAD ekipleri, olay yerinde çalışma ve inceleme başlattı.

Öte yandan, ilçeye elektrik verilmediği öğrenildi.

- "Çok fazla yıkılan ağaç var"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede rüzgara bağlı çatı uçmaları olduğunu belirterek, "Çok fazla yıkılan ağaç var. Bir ölümüz var. Kapalı yolumuz yok. Yola devrilmiş ağaçlar var ama ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor." diye konuştu.

Rüzgarın devam ettiğine dikkati çeken Aşık, ilçe sakinlerinin tedbirli olmalarını ve acil durum olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.