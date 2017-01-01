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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2017 Pazar, 14:03
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

KONYA (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da törenlerle kutlandı.

Konya'da, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar, Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, programda yaptığı konuşmada, bundan 97 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin, masumların en büyük ışık kaynağı olduğunu söyledi.

Gürsoy, TBMM'nin Gazi Meclis unvanına sahip olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesi hain terör örgütünün bombalarına maruz kalan Meclisin yine şanına yakışır bir şekilde dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunu gösterileri ile devam etti. Okullarda düzenlenen 23 Nisan konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile vatandaşlar katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, törende yaptığı konuşmada, 97 yıl önce TBMM'nin açıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını belirtti.

Türk milleti için önem taşıyan 23 Nisan'ın Atatürk tarafından Türk çocuklarına bayram olarak hediye edildiğini anımsatan Kartal, "Çocuklara armağan edilmiş bu özel bayramda, daha yaşanılabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışırken 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman koruyacağımızı da belirtmek istiyorum. Bu günde hem çocuklarımıza bu şuuru vermenin gayreti içerisinde olacağız hem de kendilerine emanet edilen değerleri ve emanetlerinin büyüklüğünü anlatacağız." diye konuştu.

Törende öğrenciler şiirler okudu.

Törene Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Mustafa Alakuş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıyıldız, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Karaman

Karaman'da da Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Cumhuriyet Parkı'nda Atatürk büstüne öğrencilerle çelenk koydu.

Yunus Emre Spor Salonu'nda devam eden törende konuşma yapan Kuntoğlu, Meclisin, bağımsızlığa gidilen yolda kurtuluş mücadelesinin kalbi olduğunu ve bu sebeple Gazi Meclis unvanını aldığını söyledi.

Programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi.

Tören, bayram dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Kocatepe Anıtı’na çelenk konulmasının ardından, kutlamalar Atatürk Spor Salonu'ndaki etkinlikler ile devam etti.

Öğrencilerin okuduğu şiirler salondan büyük alkış alırken halk oyunu gösterileri de beğeniyle izlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarının bayramı olduğunu, bunun da bir ilk özelliği taşıdığını ifade etti.

Törene, Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, öğrenciler ve veliler katıldı.

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