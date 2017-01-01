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ORDU (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ordu, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de törenlerle kutlandı.

Ordu'da ilk tören, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Durugöl Mahallesi'ndeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, tüm çocukların bayramını kutladı.

Burada düzenlenen etkinliğe, Altınordu Kaymakamı Niyazi Ertem, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İlçe Emniyet Müdürü Erol Boyraz, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.

Etkinlik öğrencilerin şiirler okuması ve yaptığı gösterilerle sona erdi.

- Trabzon

Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş anıta çelenk sundu.

Daha sonra Prof. İhsan Koz İlkokulu'nda devam eden törene, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, kamu kurum müdürleri ile veliler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevinç ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Aktaş, 23 Nisan'ın asil bir milletin verdiği bağımsızlık mücadelesi olduğu vurgulayarak, çocukların bayramını kutladı.

Törende, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" adlı şiirini okuyan 4'üncü sınıf öğrencisi Naz Şahin'in gözyaşlarına hakim olamaması üzerine törene katılanlar, alkışlayarak öğrenciye destek verdi.

Halk oyunları ekipleri ve öğrencilerin gösteriler sunduğu törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün davetlisi olarak Trabzon'a gelen Gürcistan halk oyunları ekibi de programda yer aldı.

Program sonunda törende görev alan öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Yavuz, sergiledikleri gösteriler nedeniyle öğrencileri tebrik ederek, bayramlarını kutladı.

- Bayburt

Şehit Recep Eşiyok İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, buradaki Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirlerin okunduğu törende, öğrenciler öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları halk oyunları, semazen ve mehteran gösterilerini sundu.

Tören, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, sona erdi.

Törene, Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Nevzat Köse, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Firdevs Bilen Melek, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

- Gümüşhane

Gümüşhane ilk tören valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Öğrencilerin Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz temalı oratoryo sahnelediği programda, 15 Temmuz gecesi kamyonla darbe girişimini engellemeye giden Gümüşhaneli Şerife Boz ve kamyonunun maketiyle temsili gösterimi yapıldı.



Gümüşhane İl Kültür Merkezi'nde, Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu öğrencilerince düzenlenen programda, günün anlam ve önemine ilişkin şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, kurum müdürleri ve öğrenci aileleri katıldı.

- Giresun

Giresun'da ilk tören Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Buradaki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama töreni daha sonra 19 Eylül İlkokulu Çok Amaçlı Salonu'nda devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, burada yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberlik duygusuyla coşan ve güçlenen milli iradenin temsil edildiği TBMM'nin kuruluşunun, yeni Türk devletinin doğuşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akkurt, 23 Nisan'ın Türk milletinin emperyalist devletlerin her türlü baskı, zulüm ve işgallerine karşın Atatürk önderliğinde milli egemenliğin hakim kılındığı, milli varlığın yüceltilmesi azim, karar ve heyecanını yüreklerde duyulan gün olduğunu belirtti.

Törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi.

Törene, Vali Hasan Karahan, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

- Rize

Rize'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Rize Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından Yenişehir Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kalender, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevinç ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Öğrenciler ve halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Ağır Ceza Reisi Bayram Kantık, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Artvin

Artvin Şehir Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her geçen yıl daha coşkulu, heyecanlı ve sevinçli kutlarken, geleceğin güvencesi olan çocukların en donanımlı şekilde yetişmesi için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Çocukların ülkenin ve geleceğin aydınlık yüzleri olduğunu belirten Kahveci, "Her şeyin en güzeline layık olan sizler, okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, evrensel insani değerleri benimsemiş, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe, ülkemiz ve insanlık adına büyük bir güvence olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bu donanım sizi, ailenizi, milletimizi, ülkemizi ve insanlığı yüceltecektir. Yeter ki birikimli olmak için çalışın, başarmak için samimi ve gayretli olun." dedi.

Tören, öğrencilerin okuduğu şiirler ve sundukları çeşitli gösterilerle devam etti. Artvin Valiliği'nin daveti üzerine Acara Özerk Cumhuriyeti'nden kente gelen çocuklar da töreni izledi.

Tören, hafta dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Vali Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, daire amirleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



