23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Van, Hakkari ve Muş'ta törenler düzenlendi.

Van Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin İskele Yaşar Kemal Parkı'nda düzenlediği etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından engelli öğrencilerin yöresel halk oyunları gösterisi ile anaokulu öğrencilerinin hazırladığı oyunlar sahnelendi.

Farklı dallarda dereye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği etkinlik, Türk bayraklarıyla donatılan alanda uçurtmaların uçurmasıyla devam etti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali İbrahim Taşyapan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Garnizon Komutan Vekili Albay Şahin Yenilmez, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Hakkari

Hakkari'de eski valilik binası önünde düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Şiirlerin okunduğu, türkülerin seslendirildiği etkinlikte, öğrencilerin defile ve halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.

Program sonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gökgöz ve kurum müdürleriyle vatandaşlar katıldı.

- Muş

Muş'ta da Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, havanın yağışlı olması nedeniyle öğretmen evinde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ve konuşmaların ardından halk oyunları gösterisiyle sunuldu, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, kurum amirleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.