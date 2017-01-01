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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Şırnak'taki terör operasyonu

23 Nisan 2017 Pazar, 14:21

TEKİRDAĞ (AA) - Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtcu'nun Tekirdağ'daki baba evinde yas var.

Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde şehit olan uzman çavuş Kurtçu'nun (32), Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, baba Ahmet ile anne Yasemin Kurtçu'ya acı haberi verdi. Haberin duyulmasının ardından eve gelen yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı.

Özge Kurtçu ile evli olan şehidin Doruk (4) ve Defne (2) isminde iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin bugün Şırnak'ta düzenlenecek törenin ardından baba evine getirileceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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