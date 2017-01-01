23 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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CHP İstanbul Milletvekili Tekin:

23 Nisan 2017 Pazar, 14:22

ANTALYA (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonuçlarına itirazla ilgili, bütün hakları hukuk çerçevesinde aramaya devam edeceklerini bildirdi.

Çeşitli temas ve ziyaretler için Antalya'ya gelen Tekin, CHP Antalya İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

Tekin, geçmiş dönemlerde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin orantılı işleyebilmesi için çaba sarf ettiğini ancak yaşanan son halk oylamasında YSK'nın orantılı bir çalışma ortaya koymadığını ileri sürdü.

Seçim sürecinde milletin sağduyusuna inandıklarını ifade eden Tekin, "Biz dedik ki 'Milletimiz galip gelecek.', bize göre de milletimiz galip geldi ama ne yazık ki 6-0 başlayan maç sonunda hükmen mağlup edildik." diye konuştu.

ABD'ye ziyareti sırasında tutuklanan İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab'ın yarın hakim karşısına çıkacağını da anımsatan Tekin, Zarrab'ın yargılanma sürecinde Türkiye ve İran'ın karşı karşı kalabileceğini, Zarrab davasının bir hukuk davası olmaktan çıktığını, uluslararası bir diplomatik davaya dönüştüğünü savundu.

Tekin, 2018 yılında ülkede bir yerel seçim olabileceğini öne sürerek, "Önümüzdeki 2018 Mart ayında bir yerel seçimle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle Antalya il örgütümüz bu konuda hazırlıklı olmalı. Şu anda 100 küsur kayyumla alınan belediyemiz var. Eğer 2019 yılına kadar OHAL devam edecekse, Türkiye çok ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir." diye konuştu.

Konuşmasının ardından bir gazetecinin "Seçim sonuçlarını bir üst mahkemeye götürecek misiniz?" sorusu üzerine Gürsel Tekin, şunları söyledi:

"Uzaya kadar gitmek isteriz. Evimizde soygun var, malımız çalınmış, yataklarımız çalınmış. Biz feryat ediyoruz, mahalle karakoluna, mahalle karakolu yetmedi emniyete, emniyet yetmedi savcıya, savcı yetmedi hakime, hakim yetmedi Anayasa, Anayasa yetmedi babayasa, uluslararası bütün kuralları kullanacağız. Bu bizim en meşru hakkımız. Bundan öte nereye gideceğiz? Silahlı örgütümüz yok. Biz bütün haklarımızı hukuk çerçevesinde aramaya devam edeceğiz."

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