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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını çocuklara bıraktı.

Asbaşkan Çubukçu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı tarih olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de milletimizin geleceği çocuklara emanettir ve bu günü Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Çocuklarımız büyüyecek, bu ülkenin bilim insanları, sanatçıları, doktorları, idarecileri, siyasetçileri, kulüp yöneticileri olacaktır. Bugün buradaki bu temsili uygulama koltuk devri de aslında bunu anlatıyor. Hepimizin bir zamanlar çocuk olduğunu, umutlarımızın, hayallerimizin olduğunu... Ne mutlu ki bu kardeşlerimizin hayallerini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirebildik. Onlara yeni hayaller kurmaları, hayallerine ulaşabilmek adına daha çok çalışmaları için güç verdik."

"Biz, çocuklarımızın hizmetkarı olmalıyız." diyen Çubukçu, "Onların iyi yetişmesi, vatanına milletine bağlı, bilimin ve sanatın ışığında, Atatürk'ün izinde büyümeleri için çaba göstermeliyiz. Onlar bu ülkenin istikbali. Bu kulübün, Trabzonsporumuzun da geleceği onlar. Biz sadece emanetçileriz. Bu minik kardeşlerimin ve tüm çocuklarımızın büyüdüklerinde kulübümüze ve ülkemize büyük hizmetler kazandıracağından kuşku duymuyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Ersun Yanal ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara gereken önemi vererek, çok iyi yetiştirmemiz gerekir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Çubukçu, makam koltuğunu Mert Erol'a, Yanal ise koltuğunu Caner Uzun'a devretti.

Koltuğu devralan Mert Erol, şunları söyledi:

"Öncelikle bu koltuğu bana devreden başkanımıza ve asbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bütün Trabzonsporlu çocukları, arkadaşlarımı temsil ettiğim için ayrıca gurur ve mutluluk duyuyorum. Bir günlüğüne de olsa burada olmak çok güzel, çok farklı bir duygu. Büyüyünce hayallerimi gerçekleştirebileceğime, bunu başarabileceğime şimdi daha çok inanıyorum."

Mert Erol, şöyle devam etti:

"Bugün bizim bayramımız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet tarihinin en anlamlı günlerinden biri olan 23 Nisan'ı biz çocuklara armağan etti. O eğer 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasaydı, bizim büyük dedelerimiz, ninelerimiz, bu ülkeyi kurtarmak için mücadele etmeseydi, bugün belki de hiçbirimiz burada olamayacaktık. Kutladığımız bir 23 Nisanımız, her şeyden çok sevdiğimiz Trabzonsporumuz bile belki olmayacaktı. O yüzden her hikayede olduğu gibi bizim hikayemizde de başlangıç çok önemlidir. Ben bir günlüğüne de olsa Trabzonspor başkanı olarak, tüm taraftarlarımıza, futbolcu ağabeylerime, Trabzon halkına ve tüm kamuoyuna köklerinizi unutmayın diyorum. 19 Mayısları, 23 Nisanları, 29 Ekimleri unutmayın."

Etkinliğe, yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, teknik heyet, çocukları ve eşleri ile Trabzonsporlu futbolcuların yanı sıra 12 yaş altı takımından Berkay Pişiren, Efkan Şener de katıldı.

Etkinlik, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.