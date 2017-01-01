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Kulp'taki terör operasyonu

23 Nisan 2017 Pazar, 14:36

HATAY (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Mehmet Özal (26), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Adana Havalimanı'ndan karayoluyla Dörtyol'a getirilen Özal'ın cenazesi ilk olarak ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada şehidin annesi Rukiye, babası Yılmaz ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı göktü.

Şehit Özal'ın, burada helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşlarının ve vatandaşların omuzları üzerinde Yeşilköy Mezarlığına getirildi.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun burada kıldırdığı cenaze namazının ardından Özal'ın naaşı defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İl Jandarma Komutanı Albay Turgay Aras ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kulp kırsalında faaliyet yürüten PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 askerden biri olan Mehmet Özal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

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