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Zonguldak'ta cenaze dönüşündeki kaza

23 Nisan 2017 Pazar, 14:39
Zonguldak'ta cenaze dönüşündeki kaza

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 ki̇şi̇nin cenazesi toprağa verildi.

Dün, ilçe merkezi yönüne giden Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 10 kişinin cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde otopsilerinin ardından ilçe merkezindeki Sefa Camisi morguna getirildi.

Cenazeler, yakınları tarafından alınarak Ormanlı beldesine bağlı Esenköy köyüne getirildi.

Bu arada kazada yaşamını yitiren Şaban Turhan'ın cenazesi ise yakınları tarafından alınarak İstanbul'a götürüldü. Turhan'ın cenazesinin, İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren 9 kişinin cenazesi ise Esenköy köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından 7'si aynı köyde 2'si de Yunuslu ve Viladağ köylerinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Ali Kaban, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Bu arada bazı cenaze yakınlarının sinir krizi geçirdiği, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

- Olay

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin bulunduğu Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüsün yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilmesi sonucu, Bilal, İsmail, Rabiye, Zekiye ve Naciye Aydın, Mustafa Uludağ, Kadriye, Şaban ve Şevket Turhan ile Aygül Afacan hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Midibüstekilerin Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde bir yakınlarının cenazesine katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları öğrenilmişti.

Midibüse çarparak şarampole devrilmesine neden olduğu iddia edilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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