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TMO'nun fındık alımı kararı

23 Nisan 2017 Pazar, 15:04

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), yarından itibaren fındık alım kararına ilişkin, "Biz TMO'nun doğrudan piyasaya girmesinden ziyade Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası üzerinden alım politikası izlemesini istiyoruz. Ofisin borsayı kullanarak piyasada olmasını daha uygun buluyoruz." dedi.

Yanıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 Mayıs ayında temeli atılan Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın tamamlandığını ve fındık alımı için hazır duruma geldiğini belirtti.

Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın, 2017 ürünü fındık hasat dönemi olan ağustos ayından itibaren faaliyete geçeceğine işaret eden Yanıkoğlu, "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası, dünyada bir ilk ve borsamız tarafından hayata geçirilmekte. Sektör tarafından merakla beklenmekte." diye konuştu.

Yarından itibaren piyasaya girecek TMO'nun, "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası" üzerinden alım politikası izlemesinin sektör açısından daha faydalı olacağına inandıklarını kaydeden Yanıkoğlu, "Biz TMO'nun doğrudan piyasaya girmesinden ziyade borsa üzerinden alım politikası izlemesini istiyoruz. Ofisin borsayı kullanarak piyasada olmasını daha uygun buluyoruz. Ürün senetleri alarak, borsayı kullanarak piyasada daha etkin olabilir." ifadesini kullandı.

- "TMO'nun piyasaya girerek fındık alması üretici açısından iyi bir şey"

TMO'nun fındık alımının piyasaya olan etkilerinin zamanla ortaya çıkacağını dile getiren Yanıkoğlu, şimdiden yorum yapmanın doğru olmadığını söyledi.

Yanıkoğlu, Ofisin açıkladığı Giresun kalite için 10,50 ve levant kalite için 10 liralık alım fiyatlarının, serbest piyasadaki rakamlarla aynı olduğunu savunarak, "Gelecek sezon için planlı programlı alım gerçekleştirilmesini isterdim ama TMO'nun piyasaya girerek fındık alması üretici açısından iyi bir şey. Bekleyip göreceğiz alım sürecinin piyasaya etkilerini. Şimdiden bir yorum yapmak doğru olmaz." dedi.

TMO'nun piyasaya girmesini müdahale alımı olarak değil de serbest piyasadaki fiyatların dengelenmesi şeklinde nitelendirdiklerini aktaran Yanıkoğlu, şunları kaydetti:

"Üreticilerin yüzde 70-80'i fındıklarını elden çıkarttı. Şu anda fındığın kimlerde olduğu malum. Başarılı olacak mıdır, piyasayı dengeleyecek midir, bilemiyoruz. 10,50 lira seviyesindeki fiyat normal midir, yoksa düşük müdür, buna da yorum yapamayız. Önemli olan TMO'nun bu fındık piyasasına girmesi. Müdahale alımına karşıyız. Fındık alarak piyasaya müdahale edilmesi bence yanlıştır ama piyasanın şu andaki durumunu regüle etmesi açısından da uygun buluyorum."


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