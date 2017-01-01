Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrasındaki olaylar

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RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir maçının ardından görüntü almaya çalışırken, konuk takımın bazı futbolcu ve çalışanları tarafından darp edilen gazeteci Selman Kutlu'nun şikayeti üzerine Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında polisten olay sonrası görüntüleri ve delilleri istedi.

Olaya karıştığı iddia edilen Medipol Başakşehirli bazı futbolcu ve görevlilerin ifadelerinin alınmasının ardından kovuşturmaya yer olup olmadığına karar verilecek.

Gazeteciler Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım, dün oynanan Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından Medipol Başakşehirli futbolcuların taraftarlarla tartışmasını görüntülemeye çalıştıkları sırada darp edilmişti.

Maçtan sonra yaşanan olayların ardından Rize Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Kutlu, Tophane Polis Karakolu'nda verdiği ifadede "Kasten yaralama ve hakaret" iddiası ile şikayette bulunmuştu.



