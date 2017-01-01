Cuntacılıkla suçlanan askeri personel hakim karşısına çıkıyor

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KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburunda çalışan eski Teğmen Üzeyir Ayten'in de aralarında bulunduğu 41 sanık yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburunda görevli eski Teğmen Üzeyir Ayten'in yanı sıra bir astsubay ve uzman çavuşlar ile uzman onbaşılardan oluşan 13'ü tutuklu, 41 eski askeri personel hakkında FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma bir süre önce tamamlandı.

Hazırlanan iddianamenin Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle haklarında dava açılan sanıklar yarın yargılanmaya başlanacak.

Kars Adliyesi'nde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik duruşma salonunda görülecek davanın duruşması saat 09.00'da başlayacak.

Duruşma sebebiyle güvenlik önlemleri artırılan adliyenin çevresinde polislerce de tedbir alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 168 sayfalık iddianamede, tutuklu bulunan eski Teğmen Üzeyir Ayten, Astsubay Görkem Yazıcı, uzman çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, Uzman Onbaşı Hakan Can ile tutuksuz yargılanacak uzman çavuş ve onbaşılardan oluşan 28 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Örgütün ortaya çıkışı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ile darbe girişimi sırasında yaşananlar hakkında bilgi verilen iddianamede, FETÖ'nün cebir, şiddet ve diğer hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite ortaya çıkarmayı ve devlet otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen silahlı terör örgütü olduğu anlatılıyor.

FETÖ'nün, antidemokratik, hukuk ve ahlak dışı birçok yöntemi kullanarak tabanındaki insanların dini duygularını istismar edip devletin kurum ve kuruluşlarında yıllarca kadrolaşmaya çalıştığı bildirilen iddianamede, örgütün özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenerek "güvenlik bürokrasisi" ve "istihbarat" alanında ağ oluşturduğu vurgulanıyor.

Kışladaki alt rütbedeki askerlerin darbe girişimi gecesi "yüklü miktarda bombalı araç ile Kars'taki resmi kurumlara bombalı saldırı olacağı" şeklinde bilgi verilerek kışlalarından çıkartıldıkları kaydedilen iddianamede, bunun doğru olmadığını vatandaşlardan öğrenen bazı askerlerin kışlalarına geri döndüğü ifade ediliyor.

- Ceza istemleri

İddianamede, dosya kapsamına göre sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilerek, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburunda görevli eski askeri personelden tutuklu sanıklar Teğmen Üzeyir Ayten, Astsubay Görkem Yazıcı, uzman çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, Uzman Onbaşı Hakan Can ile uzman çavuş ve onbaşılardan oluşan ve tutuksuz yargılanacak diğer 28 kişinin "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.