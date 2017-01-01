Afganistan'da kalp krizi sonucu ölen Başçavuş, Aksaray'da toprağa verildi

AKSARAY (AA) - Afganistan'da NATO çatısı altındaki Türk askeri birliğinde görev yaptığı sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Adem Sağlam (40), memleketi Aksaray'ın Yuva köyünde toprağa verildi.
Kabil'de görev yaptığı Türk birliğinde 20 Nisan Perşembe günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sağlam'ın cenazesi, memleketi Aksaray'a getirildi. Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Sağlam için Aksaray'daki Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İl Müftü Vekili Yaşar Zengin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında araca taşınan Sağlam'ın naaşı, daha sonra merkeze bağlı Yuva köyüne gönderildi.
Sağlam'ın naaşı, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Törene, Sağlam'ın ailesi ve yakınları, Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve vatandaşlar katıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Sağlam'ın, Ankara'da görevli olduğu, Kabil'e geçici görevlendirmeyle gittiği öğrenildi.