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Futbol: Spor Toto Süper Lig

23 Nisan 2017 Pazar, 15:25

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Çınar, İsmail Şencan, Erdem Bayık

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Custodio, Vaz Te (Dk. 62 Muğdat Çelik), Özer Hurmacı (Dk. 71 Aykut Çeviker), Cikalleshi (Dk. 82 Onur Ayık)

Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Şamil Çinaz, İsmail Konuk, Aziz Behich, Sercan Yıldırım (Dk. 46 Stancu), Merter Yüce, Jorquera, John (Dk. 36 Deniz Yılmaz), Batalla, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 83 Onur Atasayar)

Goller: Dk. 13 Batalla (Bursaspor), Dk. 14 ve 77 Olcan Adın, Dk. 21 Mustafa Yumlu, Dk. 24 Cikalleshi, Dk. 28 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Jorquera (Bursaspor), Dk. 66 Özer Hurmacı, Dk. 73 Cikalleshi (Akhisar Belediyespor)


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor, Bursaspor'u 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 64. dakikasında sol çaprazdan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, top üstten auta çıktı.

77. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 4'e çıkardı. Ceza alanı içindeki Muğdat'ın geriye doğru attığı pasla ceza sahası hemen önünde topla buluşan Olcan Adın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-1.

Akhisar Belediyespor, müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

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