Karaman'da Şebap Güvercin Festivali

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KARAMAN (AA) - Karaman'da, Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından 14. Şebap Güvercin Festivali düzenlendi.

Saf Anadolu ırkı şebap güvercinlerini dünyaya tanıtmak amacıyla bir otelde düzenlenen festivale, güvercin meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Mustafa Kale, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'ya özgü bir ırk olan şebap güvercinini dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin çok değişik illerinden, Avrupa'dan, Suudi Arabistan'dan festivale katılımın olduğunu dile getiren Kale, Ankara merkezli tüm Türkiye'yi kapsayan hatta Avrupa ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bir federasyon olduklarını aktardı.

Şebap güvercininin çok değerli bir tür olduğuna dikkati çeken Kale, şöyle konuştu:

"Festivalini yaptığımız güvercinimiz çok güzel, değerli bir ırk. 'Şebap' diye genel bir ismi var ama bu güvercinimizin de alt kategorileri var. Yetiştiricisinin gözünde paha biçilmez. Maddi değerinin ölçülmesi çok zor. Zaman zaman alınıp satılabiliyor. Bu festivalde yaklaşık 500 bin liralık kuş alıp satıldı. 10 bin, 30 bin liraya kuşlar alıcı buluyor. Şebap güvercini maddi açıdan da çok değerli bir ırk."

Kale, Suudi Arabistan'da da bir federasyonun kurulduğunu belirterek, "Suudi Arabistan'dan festivale gelen katılımcılarımız da var. Buradan kuş satın alarak oraya götürüyorlar. Bizim Suudi Arabistan'da Türk Güvercinleri Federasyonu kuruldu. Almanya'da yine bir federasyon kuruldu. Çok güzel örgütlü bir federasyonuz." dedi.

Festivalde 8 ayrı dalda yarışma düzenlenerek sahiplerine çeşitli hediyeler verildi.

