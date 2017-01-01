23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: TFF 1. Lig

23 Nisan 2017 Pazar, 15:38


Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Barış Şimşek, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar

Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon (Dk. 80 Jansen), Akabueze, Ramazan Sal, Guido Koçer, Furkan Şeker, Andre Santos (Dk. 86 Renato Arapi), Emre Gültekin (Dk. 64 Kadir Bekmezci), Umut Meraş

Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç (Dk. 46 Sertaç Çam), Doğan Karakuş (Dk. 78 Ömer Kandemir) Serkan Sözmen, Souza, Marino, Feridun Kıroğlu (Dk. 58 Atabey Çiçek), Fofana, Üstün Bilgi, Droppa, Bahri Can Avcı

Goller: Dk. 14 ve 42 Andre Santos, Dk. 71 Guido Koçer, Dk. 83 Ramazan Sal (Boluspor), Dk. 75 Marino (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Bahri Can Avcı, Dk. 73 Souza (Bandırmaspor), Dk. 74 Akabueze, Dk. 90 Jansen (Boluspor)


BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, sahasında Bandırmaspor'u 4-1 yendi.

İLGİLİ HABERLER
Gölcük kar yağışına rağmen tatilcileri ilgi odağı oldu
YEREL

GÖLCÜK KAR YAĞIŞINA RAĞMEN TATİLCİLERİ İLGİ ODAĞI OLDU
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
YEREL

BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI
15 Temmuz şehitleri için ceviz ormanı oluşturuluyor
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN CEVİZ ORMANI OLUŞTURULUYOR
Abant'ta &quot;Uluslararası Yoga Festivali&quot;
YEREL

ABANT'TA "ULUSLARARASI YOGA FESTİVALİ"

Başkan Alaaddin Yılmaz: &quot;23 Nisan 1920 ruhu nesilden nesile aktarılacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ALAADDİN YILMAZ: "23 NİSAN 1920 RUHU NESİLDEN NESİLE AKTARILACAK"
Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı
YEREL

BATAKLIĞA SAPLANAN MANDAYI İTFAİYE KURTARDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mack Horton hayatını hayranının dikkatine borçlu!
SAĞLIK

HAYATINI HAYRANINA BORÇLU! EĞER FARK ETMESEYDİ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 4 Yeni aldıkları evde gizli bölme buldular!