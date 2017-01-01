23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çocuklar bilim dünyasını keşfetti

23 Nisan 2017 Pazar, 15:47
Çocuklar bilim dünyasını keşfetti

MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Muğla Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen şenlik kapsamında hazırlanan sergide, çocuklar bilim dünyasını keşfetti.

Muğla'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Çocuklarla El Ele: Stem Bilim Şenliği'nde, MSKÜ Eğitim Fakültesi 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları, MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri, BİLSEM öğretmenleri ve BİLSEM ortaokul öğrencileri görev aldı.

Etkinlik kapsamında oluşturulan atölyelerde katılımcılar, farklı tür roket tasarımlarından origamiye, sanal gerçeklikten holografiye pek çok alanda ürünler ortaya koydu.

Etkinlik süresince belirli aralıklarla prototip roketler fırlatılarak çocuklara ve katılımcılara heyecan dolu anlar yaşatıldı.

Serginin açılışında konuşma yapan Muğla Valisi Amir Çiçek, çocukların bilimin ışığında yetişmesinin önemli olduğunu söyledi. Çocukların geleceğe hazırlanmasında araştırarak, merak ederek, hissederek öğrenmenin önem taşıdığını belirten Çiçek, "Ülkemizi en üst medeniyetlere ulaştıracak bugünün çocuklarıdır. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine daha çok önem vermeliyiz. Çocuklarımızın vizyonları çok geniş. Çok şeyler görüyorlar. Bizim görevimiz de çocuklarımızı bu vizyonlarına göre yetiştirmek." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver de dünyada kabul gören fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği merkeze alarak hazırlanan etkinlikler ve atölyeler ile çocukların ve bilim meraklılarının buluşturulduğunu kaydetti.

Bilim şenliğinde uzay bilimlerinden yer bilimlerine farklı atölyelerin bulunduğunu anlatan Ünver, "Sergilenen ürünler arasında origami, üç farklı türde roket yapımı, hologram ve güneş saatleri yer almaktadır. Şenliğin çocuklara faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şenliğin açılışını gerçekleştiren Vali Çiçek, stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Sergide en az 80 metre yükselen ve daha sonra paraşüt açabilen model roket tasarımlarını inceleyen Vali Çiçek ve protokol üyeleri, daha sonra öğrencilerle boş bir araziye geçerek roketlerin gökyüzüne gönderilmesini izledi.

Sergide, bluetooth kontrollü ev, güneş izleme sistemi, çizgi izleyen robot, elektronik kumbara, lazer kontrollü cihaz, el jeneratörü, sese duyarlı lamba, bisiklet kullananlar için sinyal veren giysi, müzik sistemli araba, görme engelliler için tasarlanmış cihaz, ışık ve yaklaşım sensörlü evin yanı sıra çok sayıda teleskop, güneş saati ve hazırlanan materyaller yer aldı.

İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencisi terör propagandasından tutuklandı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TERÖR PROPAGANDASINDAN TUTUKLANDI
Bodrum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlamaları
YEREL

BODRUM'DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI
23 Nisan Bilim Şenliği
YEREL

23 NİSAN BİLİM ŞENLİĞİ
155 öğrenci tek ses 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

155 ÖĞRENCİ TEK SES 23 NİSAN'I KUTLADI
Şeyh Mansur'un Lüks Yatı Marmaris'te
YEREL

ŞEYH MANSUR'UN LÜKS YATI MARMARİS'TE
Yatağanspor penaltılarda BAL'a tutundu
YEREL

YATAĞANSPOR PENALTILARDA BAL'A TUTUNDU
Kimsesiz çocuklar Bodrum'da 23 Nisan tatilinde
YEREL

KİMSESİZ ÇOCUKLAR BODRUM'DA 23 NİSAN TATİLİNDE
Öğrenciler en leziz balığı pişirmek için yarıştı
YEREL

ÖĞRENCİLER EN LEZİZ BALIĞI PİŞİRMEK İÇİN YARIŞTI
Bodrum Tanıtım TIR'ı yüz binlere ulaştı
YEREL

BODRUM TANITIM TIR'I YÜZ BİNLERE ULAŞTI
6. İş Dünyası Zirvesi
YEREL

6. İŞ DÜNYASI ZİRVESİ
Marmaris'te &quot;Balık Şenliği&quot; düzenlendi
YEREL

MARMARİS'TE "BALIK ŞENLİĞİ" DÜZENLENDİ

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore Muğla'da
YEREL

İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MOORE MUĞLA'DA
&quot;Butik kruvaziyer&quot; ABD'li yolcularıyla Marmaris'te
YEREL

"BUTİK KRUVAZİYER" ABD'Lİ YOLCULARIYLA MARMARİS'TE
Milas Şehitler Anıtı'nda çalışmalar başladı
YEREL

MİLAS ŞEHİTLER ANITI'NDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Milas'ta makamlar öğrencilere teslim edildi
YEREL

MİLAS'TA MAKAMLAR ÖĞRENCİLERE TESLİM EDİLDİ
Milas yeni fuar alanını arıyor
YEREL

MİLAS YENİ FUAR ALANINI ARIYOR
Jandarmadan sahte içki operasyonu
YEREL

JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU
İtalyan parfüm devi Marmaris'i tanıtacak
YEREL

İTALYAN PARFÜM DEVİ MARMARİS'İ TANITACAK
Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL

MARMARİS NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE GRUP AMİRLİĞİ UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR
Ortaca'da okul yararına yıl sonu kermesi
YEREL

ORTACA'DA OKUL YARARINA YIL SONU KERMESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Mack Horton hayatını hayranının dikkatine borçlu!
SAĞLIK

HAYATINI HAYRANINA BORÇLU! EĞER FARK ETMESEYDİ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 4 Yeni aldıkları evde gizli bölme buldular!