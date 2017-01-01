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KİLİS (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Selahattin Kaplan tarafından, Kilis'in Elbeyli ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, 10 bin kişilik yemek verildi.

Kaplan ailesi tarafından Erikliyayla köyünde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan mevlit sonrası yaklaşık 10 bin davetliye yöreye ait et haşlama, bulgur pilavı ve lebeniye çorbası ikram edildi.

GAHİP Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen programda, Kutlu Doğum Haftası ve Miraç Kandili'ni hep birlikte kutladıklarını söyledi.

Kaplan, "Bu aziz günlerin yüzü suyu hürmetine Allah’tan vatanımıza, milletimize, bütün İslam alemine birlik, beraberlik, dirlik ve düzen vermesi niyaz ediyorum. Bu etkinliğimizi 14 yıldır beridir sürdürüyoruz. Artık bu gelenekse hale geldi. Burada eşimizle, dostlarımızla, devlet erkanımızla, birlik ve beraberlik içerisinde Peygamber Efendimizin doğum gününü kutluyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan Şahin, Elbeyli Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep ve Kilis'ten çok sayıda iş adamı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.