23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kutlu Doğum Haftası

23 Nisan 2017 Pazar, 15:51

KİLİS (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Selahattin Kaplan tarafından, Kilis'in Elbeyli ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, 10 bin kişilik yemek verildi.

Kaplan ailesi tarafından Erikliyayla köyünde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan mevlit sonrası yaklaşık 10 bin davetliye yöreye ait et haşlama, bulgur pilavı ve lebeniye çorbası ikram edildi.

GAHİP Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen programda, Kutlu Doğum Haftası ve Miraç Kandili'ni hep birlikte kutladıklarını söyledi.

Kaplan, "Bu aziz günlerin yüzü suyu hürmetine Allah’tan vatanımıza, milletimize, bütün İslam alemine birlik, beraberlik, dirlik ve düzen vermesi niyaz ediyorum. Bu etkinliğimizi 14 yıldır beridir sürdürüyoruz. Artık bu gelenekse hale geldi. Burada eşimizle, dostlarımızla, devlet erkanımızla, birlik ve beraberlik içerisinde Peygamber Efendimizin doğum gününü kutluyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan Şahin, Elbeyli Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep ve Kilis'ten çok sayıda iş adamı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABERLER
Kilis'te 23 Nisan Kutlamaları
YEREL

KİLİS'TE 23 NİSAN KUTLAMALARI
Savaşın çocuklarına 23 Nisan hediyesi
YEREL

SAVAŞIN ÇOCUKLARINA 23 NİSAN HEDİYESİ
Kilis'te 23 Nisan kutlamaları
YEREL

KİLİS'TE 23 NİSAN KUTLAMALARI
Eğitim Şehrine Destek Projesi
YEREL

EĞİTİM ŞEHRİNE DESTEK PROJESİ
Kilis'te iki katlı konteynerler
YEREL

KİLİS'TE İKİ KATLI KONTEYNERLER

Kilis Belediyesi Konaklarına ziyaret
YEREL

KİLİS BELEDİYESİ KONAKLARINA ZİYARET
Başkan Kara'nın 23 Nisan kutlaması
YEREL

BAŞKAN KARA'NIN 23 NİSAN KUTLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı Kilis'e 79 milyon TL'lik yatırım yapıyor
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KİLİS'E 79 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPIYOR
Vali İsmail Çataklı'dan 23 Nisan kutlaması
YEREL

VALİ İSMAİL ÇATAKLI'DAN 23 NİSAN KUTLAMASI
Vali İsmail Çataklı'nın Miraç Kandili Kutlaması
YEREL

VALİ İSMAİL ÇATAKLI'NIN MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mack Horton hayatını hayranının dikkatine borçlu!
SAĞLIK

HAYATINI HAYRANINA BORÇLU! EĞER FARK ETMESEYDİ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 4 Yeni aldıkları evde gizli bölme buldular!