Yetim çocuklar için bayram kutlaması

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HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayırbucak Türkmeni yetim çocuklar için eğlence düzenlendi.

Anda Kardeşe Vefa Derneğince ilçede faaliyet gösteren ve 310 yetimin kaldığı "Yetim Çığlığı" adlı merkezde gerçekleştirilen etkinlikte, çizgi film kahramanı ve yöresel kostümler giyen dernek gönüllüleri, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Skeçler ve dans gösterisiyle devam eden etkinlik sonunda dernek gönülleri ve çocuklar birlikte yemek yedi.

Derneğin Genel Başkanı Okan Tosun, AA muhabirine yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini söyledi.

Bu bayramı çocuklarla geçirmek istediklerini anlatan Tosun, "Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gönüllülerimiz, kendi kardeşlerini, çocuklarını bu bayramda yalnız bırakarak yetimlerle bir araya geldi. Onlarla zaman geçirip hediyeler dağıttılar. Böylelikle Türk ve Suriyelileri kaynaştırmayı amaçlıyoruz. Kopan bağlarımızı yeniden güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Çocukları yalnız hissettirmemek için yanlarında olduklarını belirten Tosun, herkesin yetim çocuklarına sahip çıkmasını istedi.