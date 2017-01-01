Akhisar Belediyespor'dan 5 gollü galibiyet

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Bursaspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, iç sahada oynadığı son 7 maçta 16 puan topladı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor karşısında 13. dakikada geriye düşen Akhisar Belediyespor, 15 dakika içinde bulduğu gollerle 28. dakikada skoru 4-1'e getirdi. İlk yarısı bu skorla tamamlanan müsabakada rakibini 5-1 mağlup eden Ege temsilcisi, 33 puana yükseldi ve düşme hattıyla puan farkını 8'e çıkardı.





- Kendi evinde farklı





Dış sahada oynadığı son 7 maçta galibiyet alamayan ve bu müsabakalardan sadece bir puan çıkaran Akhisar Belediyespor, kendi evinde ise son 7 maçta 5. galibiyetini elde etti.

İç sahada son 7 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akhisar Belediyespor, bu maçlarda 16 puan topladı. Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı.

Ege temsilcisi, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 5 gol birden attı. Yeşil-siyahlı ekip, en son 2014-2015 sezonunda 5-1 mağlup ettiği Kardemir Karabükspor maçında 5 gol kaydetmişti.





- Vaz Te gol sayısını 6'ya yükseltti





Akhisar Belediyesporlu futbolcu Ricardo Vaz Te, Bursaspor karşısında fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Vaz Te, ligde Türkiye kariyerinde 2014-2015'te 5, 2015-2016'da ise 1 gol atmıştı. Bu sezon ligde ve kupada toplam 20 gole ulaşan Portekizli oyuncu, bunlardan 8'ini Bursaspor'a attı.

Daha önce Beşiktaş maçında 1 gol atan Olcan Adın, Bursaspor karşısında 2 gol kaydetti. Olcan Adın'ın daha önce Bursaspor'a karşı Galatasaray formasıyla 2, Trabzonspor'la 1 golü bulunuyordu.

Akhisar Belediyespor'da birer gol atan Mustafa Yumlu ve Sokol Cikalleshi, yeşil-siyahlı formayla üçüncü gollerine imza attı.





- Taraftarlardan tepki





Akhisar Belediyespor karşısında takımlarını yalnız bırakmayan ve destek veren Bursaspor taraftarı, ilk yarıdaki 4-1'lik skorun ardından stadı terk etti. İlk yarıda bin 150 taraftarın olduğu tribünde, ikinci devrede birkaç kişi kaldı.

Bursaspor'u 1-0 öne geçiren golü atan Pablo Batalla, bu sezon ligde 8. golünü kaydetti.

Bursaspor, bu sezon ilk kez kalesinde 5 gol birden gördü. Yeşil-beyazlı ekip, en son 2014-2015'te 5-3 mağlup olduğu Kasımpaşa müsabakasında 5 gol yemişti.

Dış sahada son 10 maçta galibiyeti bulunmayan Bursaspor, bu müsabakalardan sadece 1 puan çıkardı.

Bursaspor, son 5 haftada ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Ligde 28. haftayı 35 puanla tamamlayan Bursaspor, söz konusu haftalar itibarıyla en kötü 2. sezonunu geçirdi. Yeşil-beyazlı ekip, 2007-2008'de 28. haftayı 31 puanla geçmişti.