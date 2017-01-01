23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akhisar Belediyespor'dan 5 gollü galibiyet

23 Nisan 2017 Pazar, 15:58


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Bursaspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, iç sahada oynadığı son 7 maçta 16 puan topladı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor karşısında 13. dakikada geriye düşen Akhisar Belediyespor, 15 dakika içinde bulduğu gollerle 28. dakikada skoru 4-1'e getirdi. İlk yarısı bu skorla tamamlanan müsabakada rakibini 5-1 mağlup eden Ege temsilcisi, 33 puana yükseldi ve düşme hattıyla puan farkını 8'e çıkardı.


- Kendi evinde farklı


Dış sahada oynadığı son 7 maçta galibiyet alamayan ve bu müsabakalardan sadece bir puan çıkaran Akhisar Belediyespor, kendi evinde ise son 7 maçta 5. galibiyetini elde etti.

İç sahada son 7 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akhisar Belediyespor, bu maçlarda 16 puan topladı. Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı.

Ege temsilcisi, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 5 gol birden attı. Yeşil-siyahlı ekip, en son 2014-2015 sezonunda 5-1 mağlup ettiği Kardemir Karabükspor maçında 5 gol kaydetmişti.


- Vaz Te gol sayısını 6'ya yükseltti


Akhisar Belediyesporlu futbolcu Ricardo Vaz Te, Bursaspor karşısında fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Vaz Te, ligde Türkiye kariyerinde 2014-2015'te 5, 2015-2016'da ise 1 gol atmıştı. Bu sezon ligde ve kupada toplam 20 gole ulaşan Portekizli oyuncu, bunlardan 8'ini Bursaspor'a attı.

Daha önce Beşiktaş maçında 1 gol atan Olcan Adın, Bursaspor karşısında 2 gol kaydetti. Olcan Adın'ın daha önce Bursaspor'a karşı Galatasaray formasıyla 2, Trabzonspor'la 1 golü bulunuyordu.

Akhisar Belediyespor'da birer gol atan Mustafa Yumlu ve Sokol Cikalleshi, yeşil-siyahlı formayla üçüncü gollerine imza attı.


- Taraftarlardan tepki


Akhisar Belediyespor karşısında takımlarını yalnız bırakmayan ve destek veren Bursaspor taraftarı, ilk yarıdaki 4-1'lik skorun ardından stadı terk etti. İlk yarıda bin 150 taraftarın olduğu tribünde, ikinci devrede birkaç kişi kaldı.

Bursaspor'u 1-0 öne geçiren golü atan Pablo Batalla, bu sezon ligde 8. golünü kaydetti.

Bursaspor, bu sezon ilk kez kalesinde 5 gol birden gördü. Yeşil-beyazlı ekip, en son 2014-2015'te 5-3 mağlup olduğu Kasımpaşa müsabakasında 5 gol yemişti.

Dış sahada son 10 maçta galibiyeti bulunmayan Bursaspor, bu müsabakalardan sadece 1 puan çıkardı.

Bursaspor, son 5 haftada ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Ligde 28. haftayı 35 puanla tamamlayan Bursaspor, söz konusu haftalar itibarıyla en kötü 2. sezonunu geçirdi. Yeşil-beyazlı ekip, 2007-2008'de 28. haftayı 31 puanla geçmişti.

İLGİLİ HABERLER
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Selendi'ye Nisan ayında kar yağdı
YEREL

SELENDİ'YE NİSAN AYINDA KAR YAĞDI
Baybatur: &quot;Miraç Kandili, dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir&quot;
YEREL

BAYBATUR: "MİRAÇ KANDİLİ, DUALARININ KABUL OLDUĞU MÜBAREK BİR GECEDİR"
Manisa'da 23 Nisan kutlamaları
YEREL

MANİSA'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI
Manisa'daki deprem
YEREL

MANİSA'DAKİ DEPREM
Ege'nin en büyük kiraz pazarı açıldı
YEREL

EGE'NİN EN BÜYÜK KİRAZ PAZARI AÇILDI
Manisa’da kar yağışı
YEREL

MANİSA’DA KAR YAĞIŞI
Kula'da 23 Nisan kutlamaları ertelendi
YEREL

KULA'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI ERTELENDİ
Sarıgöllü esnaftan çocuklara ücretsiz top
YEREL

SARIGÖLLÜ ESNAFTAN ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ TOP
Başkanlar Miraç Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKANLAR MİRAÇ KANDİLİNİ KUTLADI
Sarıgöl'de 80 ünite kan toplandı
YEREL

SARIGÖL'DE 80 ÜNİTE KAN TOPLANDI
Manisa'daki deprem
YEREL

MANİSA'DAKİ DEPREM
Salihli'de en güzel kareler sergilendi
YEREL

SALİHLİ'DE EN GÜZEL KARELER SERGİLENDİ
Yunusemreli vatandaşlardan kentsel dönüşüme destek
YEREL

YUNUSEMRELİ VATANDAŞLARDAN KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK
Başarılarını Başkan Kayda ile paylaştılar
YEREL

BAŞARILARINI BAŞKAN KAYDA İLE PAYLAŞTILAR
23 Nisan'a özel dans gösterisi
YEREL

23 NİSAN'A ÖZEL DANS GÖSTERİSİ
Firmalar Teknokent'teki yerlerini bir bir alıyor
YEREL

FİRMALAR TEKNOKENT'TEKİ YERLERİNİ BİR BİR ALIYOR
Manisa'daki deprem
YEREL

MANİSA'DAKİ DEPREM

EN ÇOK OKUNANLAR
Mack Horton hayatını hayranının dikkatine borçlu!
SAĞLIK

HAYATINI HAYRANINA BORÇLU! EĞER FARK ETMESEYDİ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 4 Yeni aldıkları evde gizli bölme buldular!