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Maçın ardından

23 Nisan 2017 Pazar, 16:35


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 5-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor'un yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, "Futbolcularımız kendilerine yakışan karakteri gösterdi." dedi.

Saraloğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, Bursaspor karşısında güzel bir skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan önce galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini kaydeden Saraloğlu, şöyle konuştu:

"Futbolcularımız kendilerine yakışan karakteri gösterdi. Futbolculuk karakterinin tamamını sahaya yansıttılar ve beklenen skoru elde ettiler. 13'üncü dakikada yediğimiz gol şaşkınlığa sebep oldu ama çok çabuk dönüş yapan oyuncularımızı kutlamak lazım. İlk yarıyı 4-1 gibi farklı skorla bitirmek oyuncuların yetenek ve karakterine bağlı. İkinci devrede oyunu rölantiye almaya çalıştık. Yaptığımız değişiklikler oyunu ve skoru tutma anlamındaydı. Kalan haftalarda daha temkinli ve daha stressiz olacağımızı düşünüyorum."


- Bursaspor cephesi


Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, iyi başladıkları müsabakada istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "Bu, kabul edilebilir bir sonuç değil. Tüm camiadan, taraftarlarımızdan özür diliyorum. Böyle bir futbol, böyle bir mücadele izlettirdiğimiz için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Galip geldikleri Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'inde sadece 1 değişiklik yaptıklarını kaydeden Topçu, şunları kaydetti:

"Oradaki mücadele, pozitif futbolun getirdiği özveriyle bugün iyi başladık, golü de bulduk. Demek ki yeterli değil bu mücadele, rakip bizden daha fazla istedi, çok daha fazla mücadele etti. Dolayısıyla onlar galip geldi, bizim futbolun gerçeklerini unuttuğumuz bir gündü. Mücadele etmeden, istekli olmadan futbol oynanmıyor, bunu bir kez daha öğrenmiş olduk ama öğrenirken tabii ki böyle bir günü yaşattığımız için üzgünüm."

Topçu, taraftarların ikinci yarıda stadı terk ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Haklılar, ben de olsam, ben de giderdim." diye konuştu.

Bir basın mensubunun görevden ayrılmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Topçu, şöyle cevap verdi:

"Her şeyi açık konuşabilirim, buraya bir telefonla geldim, dolayısıyla bana derlerse ki git, giderim. Sonuçta Bursa şehrinde yaşadım, büyüdüm. Bu takımın geleceği için hangi karar doğru olacaksa ona razıyım. Buraya geldiğimden beri iyi futbol oynatmaya çalıştım, açık futbol demiyorum, iyi futbol oynatmaya çalıştım. Ancak hedefleri kaçırdığınızda mental anlamda sıkıntı olabiliyor. Biz Alanya maçını kazanabilseydik, burada farklı bir şeyler konuşabilirdik. Bugün Akhisar Belediyespor'un hedefi, bizim hedeflerimizin üzerindeydi, mücadele anlamında daha iyiydiler."

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