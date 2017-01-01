Maçın ardından

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BOLU (AA) - Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, TFF 1. Lig'de Bandırmaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçla ilgili "34 hafta sonunda daha mutlu olmak istiyoruz." dedi.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, geçen hafta çok önemli bir puan kaybı yaşadıklarını, bundan sonraki süreci iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Çapa, Bandırmaspor karşısında net bir skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını, takımının gerektiği gibi oynadığını ifade etti.

Takım içerisinde son haftalara nazaran değişiklikler yaptığını kaydeden Çapa, "Bugün oynayan arkadaşlarımız, beklediğimiz performansı iyi bir şekilde gösterdi. Şu an mutluyuz. 34 hafta sonunda daha mutlu olmak istiyoruz. Bu işin ciddiyetini gözardı etmemek gerekiyor. Bundan sonraki iş, detaylarda gizli. Önemli olan, bu detayları yakalayabilmek. Bu detayları iyi analiz edip o doğrultuda çalışabilmek. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışacağız." diye konuştu.





- Bandırmaspor cephesi





Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, takımından bu denli isteksiz bir futbol beklemediğini belirterek, "Bandırmaspor adına her şey bitmiş gibi bir düşüncemiz yok. Bundan sonraki müsabakalar önemli. Kalan maçlarda daha dirençli olmak adına elimizden geleni yapacağız. Ligde kalmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının sahada çok istekli, arzulu olmadığını kaydeden Uğur, "Bunun karşısında da daha dirençli olan ve haklı galibiyet alan bir Boluspor vardı. Şampiyonluk yolunda Boluspor'a başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonunda arzu ettikleri yere gelirler." ifadelerini kullandı.