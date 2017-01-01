23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maçın ardından

23 Nisan 2017 Pazar, 15:38


BOLU (AA) - Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, TFF 1. Lig'de Bandırmaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçla ilgili "34 hafta sonunda daha mutlu olmak istiyoruz." dedi.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, geçen hafta çok önemli bir puan kaybı yaşadıklarını, bundan sonraki süreci iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Çapa, Bandırmaspor karşısında net bir skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını, takımının gerektiği gibi oynadığını ifade etti.

Takım içerisinde son haftalara nazaran değişiklikler yaptığını kaydeden Çapa, "Bugün oynayan arkadaşlarımız, beklediğimiz performansı iyi bir şekilde gösterdi. Şu an mutluyuz. 34 hafta sonunda daha mutlu olmak istiyoruz. Bu işin ciddiyetini gözardı etmemek gerekiyor. Bundan sonraki iş, detaylarda gizli. Önemli olan, bu detayları yakalayabilmek. Bu detayları iyi analiz edip o doğrultuda çalışabilmek. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışacağız." diye konuştu.


- Bandırmaspor cephesi


Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, takımından bu denli isteksiz bir futbol beklemediğini belirterek, "Bandırmaspor adına her şey bitmiş gibi bir düşüncemiz yok. Bundan sonraki müsabakalar önemli. Kalan maçlarda daha dirençli olmak adına elimizden geleni yapacağız. Ligde kalmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının sahada çok istekli, arzulu olmadığını kaydeden Uğur, "Bunun karşısında da daha dirençli olan ve haklı galibiyet alan bir Boluspor vardı. Şampiyonluk yolunda Boluspor'a başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonunda arzu ettikleri yere gelirler." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Highway AVM'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

HİGHWAY AVM'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Gölcük kar yağışına rağmen tatilcileri ilgi odağı oldu
YEREL

GÖLCÜK KAR YAĞIŞINA RAĞMEN TATİLCİLERİ İLGİ ODAĞI OLDU
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
YEREL

BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI
15 Temmuz şehitleri için ceviz ormanı oluşturuluyor
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN CEVİZ ORMANI OLUŞTURULUYOR
Abant'ta &quot;Uluslararası Yoga Festivali&quot;
YEREL

ABANT'TA "ULUSLARARASI YOGA FESTİVALİ"

Başkan Alaaddin Yılmaz: &quot;23 Nisan 1920 ruhu nesilden nesile aktarılacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ALAADDİN YILMAZ: "23 NİSAN 1920 RUHU NESİLDEN NESİLE AKTARILACAK"
Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı
YEREL

BATAKLIĞA SAPLANAN MANDAYI İTFAİYE KURTARDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız...