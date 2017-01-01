23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Kanser hastası Sıla'ya 23 Nisan sürprizi

23 Nisan 2017 Pazar, 17:09

ANTALYA (AA) - İstanbul'da kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Hatice Sıla Öztaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya'daki okul arkadaşlarıyla buluşturuldu.

Göz kanseri teşhisi konulmasının ardından yaklaşık bir yıldır tedavisine İstanbul'da devam edilen Sıla, 23 Nisan'da annesine okul arkadaşlarının yanında olmak istediğini söyledi. Annesinin bu isteğini hastane yetkililerine iletmesi üzerine, kızın eğitim gördüğü Cikcilli Mehmet Emine Öncü Ortaokulu yetkililerinin desteğiyle uçak bileti ayarlandı.

Küçük Sıla, önce uçakla Antalya Havalimanı'na, buradan da ambulansla Alanya'ya götürülerek okul arkadaşlarıyla buluşturuldu.

- Halk oyunları gösterileriyle karşılandı

Okulda 23 Nisan kutlamalarının yanı sıra özel programla karşılanan Sıla için okul arkadaşları, halk oyunları gösterileri düzenledi.

Okul bahçesinde tekerlekli sandalyede oturan Sıla'nın etrafını saran veli, öğrenci ve öğretmenler, Duman'ın "Kimseyi Tanımadım Ben, Senden Daha Güzel" isimli şarkısını seslendirdi. Şarkı sırasında Sıla ve öğretmenleri, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sıla da arkadaşlarına şarkı söyledi, anne Fatma Teke de kızının yazdığı "Anne" adlı şiiri okudu.

Programın sonunda Sıla, öğretmenlerinin verdiği beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı.

- "Tedavi sürecinde kampanyalarla bize destek olanlara teşekkür ediyorum"

Anne Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Cerrahpaşa Hastanesinde tedavi gören kızının okulunu çok özlediğini belirterek, bu arzusu yerine getirildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yaşadığı zorlukları Allah'ın kimseye yaşatmamasını temenni eden Teke, kızının hastalığı nedeniyle 5'inci sınıfa başlayamadığını anlattı.

Teke, Sıla'nın sömestir tatilinden sonra bir daha okula devam edemediğini kaydederek, "Kızım arkadaşlarımdan geri kalırım' diye çok üzülmüştü. Zaten şu an raporu var. Özel eğitim alması gerekiyor." diye konuştu.

Kızının gözündeki tümörün ameliyatla alınmasına rağmen tüm vücuduna tekrar yayıldığını anlatan Teke, "Bu süreçte çok zor anlar yaşadık. Tedavi süreci bir o kadar zorlu geçti çünkü benim bu masrafları ödeme durumum yoktu. Bu süreçte çalışamadım. Tedavi sürecinde kampanyalarla bize destek olanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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