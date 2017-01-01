AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

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MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 15 Temmuz'u "ikinci Kurtuluş Savaşı" olarak nitelediklerini belirterek, "Şimdi Allah nasip ederse Türkiye'nin ikinci kuruluş sürecini yaşayacağız." dedi.

Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Kale ilçesini ziyaret ederek, halk oylamasında yüzde 92 oranında "evet" oyu çıkmasından dolayı teşekkür etti.

Halk oylaması sonuçlarına dikkati çeken Çalık, milletin kararının üzerinde hiçbir karar tanımadıklarını ve tanımayacaklarını söyledi.

Milletin iradesine bugüne kadar saygı göstermeyenlerin bundan sonra da saygı göstermeyeceğini aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Kale'de yüzde 92 'evet' çıkmıştır, yüzde 8 'hayır' çıkmıştır. Yüzde 92 bizim için ne kadar kıymetli ise yüzde 8 de bizim için o kadar kıymetlidir. En önemli hadise milletin sandığa gitmesiydi. Yüzde 85 sandığa giden vatandaşlarımızın demokrasinin lehinde oy kullanarak iradelerini sandığa yansıttıkları için biz teşekkür ediyoruz. İrade sandığa yansımış, kimisi mevcut 94 yıllık parlamenter sistemin devamı için oy kullanmış, kimisi parlamenter sistemin son bulması için oy kullanmış. İki görüşü de sonuna kadar saygı gösteriyoruz. 15 Temmuz ikinci Kurtuluş Savaşı dedik ve şimdi Allah nasip ederse Türkiye'nin ikinci kuruluş sürecini yaşayacağız. Bütün vatandaşlarımızın ülke de insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde özgürce yaşayabildikleri, ekonomik refahın en üst seviyeye çıktığı, eğitimin, sağlığın, ulaşımın dünya devletleri ile yarışabilecekleri bir refah seviyesine ulaştığı bir Türkiye tasavvur ediyoruz."