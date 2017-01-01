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Sağanak, Bartın-Kastamonu karayolunu ulaşıma kapattı

23 Nisan 2017 Pazar, 17:20
Sağanak, Bartın-Kastamonu karayolunu ulaşıma kapattı

BARTIN (AA) - Bartın'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından Bartın-Kastamonu karayolu, suların yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketi sonrası Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde köprünün yıkılmasının ardından ulaşımın sağlandığı servis yolunda, sel sularının yükselmesi nedeniyle araç geçişleri yapılamıyor.

Kurucaşile ilçesi ve Kastamonu'ya ulaşımın sağlanamadığı yolda, uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Karayolları, İl Özel İdaresi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince muhtemel olumsuzluklara karşı bölgede tedbir alınırken, ulaşımın sağlanabilmesi için sel suyunun çekilmesi bekleniyor.

- "Su akıntısının sağlanabilmesi için iş makineleri çalışma yürütüyor"

Bartın Valisi Nusret Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl sel afetinde yıkılan köprü inşaatının devam ettiği yolda su debisinin yüksek olduğunu ve geçici olarak yapılan menfez ve servis yolunun su altında kaldığını söyledi.

Belli bir noktadan bölgeye araç geçişine izin verilmediğini ifade eden Dirim, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla Bartın-Kurucaşile karayolu ulaşıma kapandı. Söz konusu servis yolunda su akıntısının sağlanabilmesi için iş makineleri çalışma yürütüyor. Tabii, su debisinin de düşmesi bekleniyor. Çünkü menfezin kapasitesi debiyi taşımaya yetmiyor. Bunun yanında Kurucaşile ilçesi ile Arıt bölgesinde heyelan yaşanan noktalar var, buralarda da gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Şu ana kadar insan yaşamını etkileyecek ciddi bir durumla karşılaşmadık ama yağış devam ediyor ve bölgedeki suların debisi de yükseliyor."

Öte yandan ilçeye bağlı Kanatlı köyünde de dere sularının yükselmesi nedeniyle suyla kaplanan karayolunda küçük araç geçişine izin verilmiyor.

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