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Muğla'da "mobil bisiklet eğitimi uygulaması"

23 Nisan 2017 Pazar, 17:20

MUĞLA (AA) - Muğla'da bisiklet kullanmasını bilmeyenlere yönelik "mobil bisiklet eğitimi uygulaması" başlatıldı.

Muğla Bisikletliler Derneği tarafından hayata geçirilen "O Köy Bizim Köyümüzdür" adlı projeyle Yatağan ilçesine bağlı tarihi Bozüyük Mahallesindeki vatandaşlara bisiklet kullanma eğitimi verilecek.

Vali Amir Çiçek, projenin tanıtım etkinliği dolayısıyla mahalle meydanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sağlıklı bir hayat için hareketli olmanın önemine vurgu yaptı.

Göreve geldiği günden bu tür etkinliklere katıldığını, vatandaşları spora teşvik için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Vali Çiçek, "Biz sporu ihmal ettikçe yaşlanmamız erken oluyor. Biz yaşlısını, gencini, çocuğunu herkesi bir ediyor, bütün ediyoruz. O nedenle gençlerimizi daha çocukken, öğrenciyken, çevreyi kirleten ve trafik kazalarına neden olan arabalarla değil, hem sağlığını hem vücut ve beyin gelişimini sağlayacak bisikleti sevdirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Vali Çiçek, insanların kısa mesafelere arabayla gitmeyi tercih ettiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Lütfen arabalarımızı biraz kenara bırakalım. Otomobillerimiz, evimizin parklarında, garajlarında olsun. Biraz arabanın dışında bisikletle ve yürüyerek hem birbirimize selam verelim hem hal hatır soralım hem de daha güzel yaşayalım. Arabalarla giderken otomobilin içinde kimi görüyorsunuz. O sizi göremiyor, siz onları göremiyorsunuz. Sonra 'yoldan çekil bu yol benim' diyoruz. Sürücüye de 'hayır, bu yolda yürünür' diyorsunuz değil mi? Onun için yollarda yürüyeceğiz. Otomobilimizi uzağa giden yerlerde kullanacağız. Yakın yerlerde okula giderken iş yerine giderken veya bahçeye giderken bisiklet kullanacağız."

Bisikletin sadece sporcular tarafından kullanılan bir araç olmadığını ifade eden Çiçek, "Bisikletin yaşı yok. 7 yaşındaki de bisiklet kullanabilir, 70 yaşındaki de eğer bisiklet kullansaydı bastona ihtiyaç duymazdı. Ama vakit geçmiş değil. Bisiklete binmek ayıp değil. Kadının veya yaşlının bisiklete binmesi ayıp değildir aksine en iyisini yapıyor." dedi.

Muğla Bisikletliler Derneği Başkanı Levent Sevil ise kırsal mahalleleri gezen bisikletli grubun içerisinde doktor, diş hekimi, eczacı, veteriner hekim gibi meslek gruplarından sporcuların bulunduğunu belirtti.

Sevil, dernek olarak yaklaşık 2,5 yıldır çeşitli ilçelerde bisiklet eğitimi verdiklerini belirterek, "Muğla'da bisiklet kullanmasını bilmeyenler ya da vites kullanımı yeterli derecede bilmeyenler için Muğla Bisiklet Derneği olarak 60 bisikletimizle yaklaşık 300 Muğlalıya bisiklet kullanmayı öğrettik. Bununla da yetinmedik, bunu mobil hale getirelim, Muğla'nın köylerinde de aynı hizmeti verelim düşüncesiyle bundan sonra her pazar günü Muğla'nın bütün köylerini sırayla gezerek mobil olarak bisiklet eğitimi vereceğiz. Amacımız herkesin sağlıklı bir şekilde ulaşımını yürüyerek veya bisikletle yapmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek, 2 kişiye bisiklet hediye etti.

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek'in de katıldığı törende, kırsal mahallelerde yaşayan ve bisiklet kullanmayı bilmeyenlere bisiklet eğitimi verildi.


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