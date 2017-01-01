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Futbol: Spor Toto 2. Lig

23 Nisan 2017 Pazar, 17:38

Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Burak Taşkınsoy, Sedat Bayrak, Can Cengiz

Kayseri Erciyesspor: Osman Kuş, Mehmet Bayram, Bilal Kılıç, Yunus Öztürk, Çağatay Polatdemir, Cüneyt Turgut (Dk. 82 Turgay Aydoğan), Muhammed Turgutalp (Dk. 59 Burak Türkmen), Ahmet Özdemir, Serkan Demirezen, Batuhan Hidayetoğlu, Seyfettin Yesügey (Dk. 45 Okan Yenidünya)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikkaya, Serkan Balcı, Mehmet Taşcı, Sezgin Coşkun, Cenk Kaplan, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 70 Harun Aydın), Muhammed Gönülaçar, Erhan Şentürk (Dk. 75 Çağatay Çeken), Ozan Cangiz, Kenan Özer, Ömer Bozan (Dk. 60 Enes Kubat)

Goller: Dk. 27 Ömer Bozan, Dk. 45 Kenan Özer, Dk45 + 5 Ozan Cengiz, Dk. 72 Erhan Şentürk (MKE Ankaragücü), Dk. 89 Serkan Demirezen (Kayseri Erciyesspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Cüneyt Turgut, Dk. 21 Muhammed Turgutalp, Dk. 45 + 5 Ahmet Özdemir, Dk. 47 Bilal Kılıç, Dk. 54 Okan Yenidünya (Kayseri Erciyesspor), Dk. 26 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 45 Kenan Özer, Dk. 90 Çağatay Çeken (MKE Ankaragücü)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta MKE Ankaragücü, deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u 4-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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