Ardahan'da şiddetli rüzgar can kaybına yol açtı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Doğu Anadolu'nun yanı sıra yurdun çeşitli bölgelerini etkisi altına alan ve bazı kamu kurumları ile binaların dış kaplamasına zarar verip, çatıları uçuran şiddetli rüzgar, Ardahan'da can kaybına yol açtı.

Kent merkezine 37 kilometre mesafedeki Bağdeşen köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Çimen Şenel (55) ve yakını İsminaz Şenel, evlerinin bahçesinde çalışırken başka bir evden kopan çatı parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olayda, boğazına gelen çatı parçası sebebiyle ağır yaralanan Çimen Şenel, komşuları tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Şenel'in cenazesi, Ardahan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve aynı hastanede tedavi altına alınan İsminaz Şenel'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Olayın görgü tanığı Cemal Bozkurt, hayatı boyunca böyle bir fırtına görmediğini vurgulayarak, "Çevre binaların çatılarından kopan parçalar vatandaşlarımıza zarar verdi. Bir yakınımız vefat etti, diğeri ise yaralı. Çok üzgünüz." dedi.