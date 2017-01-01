Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Ahmet Ayaz, Ata Yıldırım
Sivas Belediyespor: Yakup Bugün, Abdurrahman (Dk. 83 İsmail Bulut), Emrah (Dk. 73 Mehmet Fatih), Ozan, Adem, Tunay, Seyid Ahmet, Tolga, Niyazi, Yakup Yiğit, Nuri Melih (Dk. 77 İsmail Ayaz)
Nazilli Belediyespor: Metin, Sabri, Mehmet (Dk. 83 Hakan Doğan), Berkay, Fatih (Dk. 55 Doğancan), Hakan Duran, Abdulkadir, Hüseyin, Semih (Dk 72 Serkan), Mert, Ersoy
Goller: Dk. 17 Fatih, Dk. 68 Abdulkadir (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Sabri (Nazilli Belediyespor), Dk. 84 Seyid Ahmet (Sivas Belediyespor)
SİVAS (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, Sivas Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yendi.