23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

23 Nisan 2017 Pazar, 17:41

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Ahmet Ayaz, Ata Yıldırım

Sivas Belediyespor: Yakup Bugün, Abdurrahman (Dk. 83 İsmail Bulut), Emrah (Dk. 73 Mehmet Fatih), Ozan, Adem, Tunay, Seyid Ahmet, Tolga, Niyazi, Yakup Yiğit, Nuri Melih (Dk. 77 İsmail Ayaz)

Nazilli Belediyespor: Metin, Sabri, Mehmet (Dk. 83 Hakan Doğan), Berkay, Fatih (Dk. 55 Doğancan), Hakan Duran, Abdulkadir, Hüseyin, Semih (Dk 72 Serkan), Mert, Ersoy

Goller: Dk. 17 Fatih, Dk. 68 Abdulkadir (Nazilli Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Sabri (Nazilli Belediyespor), Dk. 84 Seyid Ahmet (Sivas Belediyespor)


SİVAS (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, Sivas Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yendi.

İLGİLİ HABERLER
Vali Gül'den hasta çocuklara 23 Nisan ziyareti
YEREL

VALİ GÜL'DEN HASTA ÇOCUKLARA 23 NİSAN ZİYARETİ
Şiddetli fırtına ilçeyi elektriksiz bıraktı
YEREL

ŞİDDETLİ FIRTINA İLÇEYİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI
ÇEDAŞ şiddetli rüzgar uyarısına karşı tedbirini aldı
YEREL

ÇEDAŞ ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISINA KARŞI TEDBİRİNİ ALDI
23 Nisan'ı hastanede kutladılar
YEREL

23 NİSAN'I HASTANEDE KUTLADILAR

EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Kiloyu sadece göbeğinizden alıyorsanız...