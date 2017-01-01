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Futbol: Spor Toto 2. Lig

23 Nisan 2017 Pazar, 17:44


Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Ali Karatutlu, Asker Açıkgöz, İrfan Genç

Tokatspor: Atacan, Gökalp, Ferhat, Samet, Serdar, Hakan (Dk. 84 Ufuk), Turgut, Serkan, Erdi (Dk. 70 Tolgahan), Ekrem (Dk. 57 Eser), Semih

Sarıyer: Gökhan, Hüsnü (Dk. 78 Can), Yaser, Ensar, Emrah, Çınar (Dk. 54 Mert), Serkan (Dk. 84 Mürsel), Sabutay, Hakan, Melih, Fatih

Gol: Dk. 51 Serkan (Tokatspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Hakan, Dk. Samet (Tokatspor), Dk. 33 Hüsnü, Dk. 49 Sabutay, Dk. 63 Mert, Dk. 80 Emrah (Sarıyer)


TOKAT (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, sahasında Sarıyer'i 1-0 yendi.


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