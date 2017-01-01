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Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi açıldı

23 Nisan 2017 Pazar, 17:46
Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvanat bahçesi içinde kurulan, hem milyonlarca yıl önce yaşayan ve nesli tükenen hem de halen vahşi doğada bulunan yırtıcı hayvanların tanıtıldığı Zooloji ve Doğa Müzesi törenle ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, müzenin açılışı nedeniyle düzenlenen törende, Gaziantep Hayvanat Bahçesi içinde açılan müzenin ziyaretçilerine, zamanın dondurulduğu fantastik bir dünyanın kapılarını açtığını söyledi.

Nesli tükenmiş ve tükenmekte olan hayvanlarla tanışma imkanı sunan Zooloji ve Doğa Müzesi'nin, ziyaretçilerine geçmişten bugüne tanıklık eden yüzlerce hayvan türünü tanıma imkanı sunduğunu ifade eden Şahin, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, istikbalimiz. 23 Nisan Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun, Allah hepimizin geleceğini aydınlık kılsın. 97 yıl önce bugün 23 Nisan bizim dirilişimiz oldu, bizim bütün dünyaya karşı verdiğimiz bir mücadele oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bütün dünyaya 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. O gün kurulan Meclisimiz, bizin onurumuz ve şerefimiz oldu." dedi.

Fatma Şahin, dünyada ilk kez çocuk bayramını ilan eden ülkenin Türkiye olduğunu anımsatarak, "Bu çocuklarımıza olan güvenimizdir. Çocuklarımız bizim yarınımız ve geleceğimizdir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile hareketle bugün çocuklarımızın eğitimini ve sağlığını en önemli mesele olarak görüyoruz. 15 yıldan buyana insanı merkeze alan belediyecilik anlayışı ile hizmet ettik. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Amacımız, 2023 yılında daha iyi bir Türkiye için, daha istikrarlı bir ülke için ve sizler arkamızda olduğunuz sürece biz bu ekonomiyi dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi yapacağız. Çocuklarımız bizden daha iyi bir Gaziantep'te, daha iyi bir Türkiye'de ve daha iyi bir dünyada yaşayacaklar. İnşallah bu aydınlık geleceği birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 yıldır Gaziantep'te 2 milyon insana, hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeden hizmet etmeye gayret gösterdiğini anlatan Şahin, iç barışı sağlayıp hedefe emin adımlarla ilerleyeceklerini aktardı.

Fatma Şahin, geçen yıl 23 Nisan'da Safari Parkı'nı açtıklarını, bu yıl ise Zooloji ve Doğa Müzesi'ni açıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye'de ilk kez nesli tükenen ya da tükenmek üzere olan hayvanların yer aldığı bir müzenin açıldığını bildirdi.

Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise memelilerden sürüngenlere, kanatlılardan deniz hayvanlarına kadar toplam 550 tür olmak üzere 700 hayvan örneğinin müzede bulunduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Şahin, Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ve beraberindekiler müzeyi gezdi.

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