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Büyük Sinagog'da "Edirne Yahudileri'nin Hatıraları" sergisi

23 Nisan 2017 Pazar, 17:48
Büyük Sinagog'da "Edirne Yahudileri'nin Hatıraları" sergisi

EDİRNE (AA) - "Edirne Yahudileri'nin Hatıraları" fotoğraf sergisi, Büyük Sinagog'da izlenime sunuldu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Musevi Cemaati işbirliğinde gerçekleştirilen ve Niso Kaneti'nin arşivindeki fotoğraflardan oluşan sergi, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve Türk Musevi Cemaati Başkan Yardımcısı Moris Levi tarafından açıldı.

Sergide, 1940-1960 yıllarını kapsayan 51 siyah-beyaz fotoğraf yer alıyor. Sergi, 8 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak.

- "Kudüs" sergisi düzenlenecek

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Güneren, gazetecilere yaptığı açıklama, fotoğrafların büyük bir bölümünün sinagogda çekildiğini söyledi.

Vakıflar Haftası kapsamında sinagogda yine bazı etkinliklerin gerçekleştirileceğini anlatan Güneren, "Daha önce de söylemiştik Edirne Sinagogu bir ibadethanedir. Bunun yanında müze fonksiyonu vardır, sergi etkinlikleri ve kültür sanat etkinliklerinde kullanacağımızı söylemiştik. Ayrıca iki hafta sonra Vakıf Haftası başlayacak. Bu sene Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirlediği tema 'Vakıf Medeniyeti Kudüs'. Bu kapsamda yine bir sergi açılışımız olacak 11 Mayıs günü. Kudüs temalı bir sergi. Böylesine bir mekanda açılmasını önemli buluyoruz. Ayrıca 14 Mayıs'ta da yine sinagogda bir konser olacak. Çok özel ve güzel bir konser burada inşallah icra edilecek." diye konuştu.

Moris Levi de Türk Musevi Cemaati olarak, Edirne Sinagogu'nun tekrar inşa edilmesinden dolayı Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şükran borçlu olduklarını belirterek, Edirne'nin marka değerini artırmak için sergiler ve etkinlikler yaptıklarını kaydetti.

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