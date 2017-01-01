Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Onur Karabaş, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç
Aydınspor 1923: Evren, Erdi, İsmail, Burak Can (Dk. 60 Metincan), Tahir, Gürcan, Şamil (Dk. 80 Yusuf), Oğuzhan, Serkan (Dk. 85 Emre), Süleyman, Berat Ali
BUGSAŞ Spor: Oğuz, Mahmut, Yavuz, Yaşar, Raşit (Dk. 89 Murat), Erbay, Emre (Dk. 68 Şahin), Eren, Mikail, Okan (Dk. 76 Selman), Doğan
Gol: Dk. 53 Okan (BUGSAŞ Spor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Süleyman (Aydınspor 1923) Dk. 33 Erbay, Dk. 55 Eren, Dk. 84 Mikail (BUGSAŞ Spor)
AYDIN (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta BUGSAŞ Spor, Aydınspor 1923'ü 1-0 mağlup etti.